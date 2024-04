Zemplínčania doma zdolali Banskú Bystricu, čaro trénera Straku v Michalovciach naďalej pretrváva

Porazili silného súpera

Vyhnutie sa baráži

Banskej Bystrici to nevyšlo

27.4.2024 (SITA.sk) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce to s ambíciou vyhnúť sa baráži myslia vážne. Naplno to dokumentovali v piatkovom zápase 7. kola nadstavbovej časti slovenskej najvyššej súťaže v skupine o udržanie sa, keď triumfovali na domácom ihrisku nad tímom MFK Dukla . Zemplínčania sa tak znova dostali v tabuľke na 10. miesto pred konkurenčný FC Košice O oba presné zásahy sa domáci postarali v záverečnej štvrťhodine. Najprv v 78. minúte skóroval útočník Matúš Marcin , ktorý premenil pokutový kop nariadený po faule Jakuba Považanca na Arevala a trojbodový zisk Michaloviec definitívne potvrdil v 94. minúte po peknom individuálnom preniku Franck Bahi. Pre Guinejčana to bol premiérový gólový zápas v slovenskej najvyššej súťaži.„Bolo to extrémne náročné stretnutie proti výbornému súperovi, ktorý v prvom polčase ukazoval svoju kvalitu a potenciál. Som veľmi rád, že sme takého silného protivníka dokázali poraziť. Po zápase so Skalicou sme boli psychicky veľmi dole a tento zápas bol preto pre nás veľmi dôležitý," zhodnotil pre oficiálny web Michaloviec František Straka Pre českého kouča prezývaného „Franta" to bol deviaty ligový duel po príchode na lavičku východoslovenského klubu. Skúsený tréner si pripísal piate víťazstvo, ktoré ešte viac zdramatizovalo boj o 10. pozíciu v tabuľke, ktorá znamená vyhnutie sa baráži.Rovnako 24 bodov majú na konte aj futbalisti FC Košice, ktorí v sobotu nastúpia doma proti Zlatým Moravciam.„Som veľmi rád, že to chlapci odmakali a zvlášť v druhom polčase ukázali srdiečko a charakter. Zvládli sme veľmi dôležitý krok, za čo chlapcom ďakujem," doplnil Straka.Banskobystričania utrpeli druhú prehru v skupine o udržanie sa, no na definitívne potvrdenie 7. priečky im aj tak postačí v záverečných troch kolách získať štyri body.„Chceli sme byť viac úspešnejší ako tomu na ihrisku bolo. Chlapci sa snažili, chceli sme byť aktívni na lopte a vytvárať si šance. Bohužiaľ, vo finálnej fáze sme neboli efektívni a ťažko sme sa presadzovali. Vedeli sme, že to bude náročné, dnes nám to bohužiaľ nevyšlo." zhodnotil kormidelník hostí Mário Auxt.