Český bojovník MMA David Kozma štvrtýkrát obhájil titulový opasok v kategórii do 77 kg na turnaji Oktagon 29. V hlavnom zápase večera v brnenskej hale Zoner BobbyHall zdolal Srba Bojana Veličkoviča po technickom KO v 4. kole. Na turnaji štartovali traja slovenskí bojovníci, z ktorých vyhral iba Roman Paulus, keď v prvom zápase predeliminácie zdolal Čecha Petra Gabala po technickom KO v 3. kole.





Oktagon 29, výsledky

Hlavná karta

Predeliminácie

Kozma je držiteľ titulového opasku do 77 kg už viac ako tri roky a víťazstvom nad Veličkovičom upravil svoju profesionálnu bilanciu na 29 víťazstiev a 11 prehier. Na turnaji Oktagon 29 sa mal pôvodne stretnúť so Slovákom Ivanom Buchingerom, ktorý sa chcel pokúsiť o zisk tretieho titulového opasku, no v príprave sa zranil a nahradil ho Veličkovič. Kozma ho dokázal zdolať po koncentrovanom výkone, ktorý postupne gradoval. "Je to neuveriteľný pocit. Už som to zažil niekoľkokrát, ale čím ďalej, tým viac je to sladšie. Postupne som cítil, že môj súper už nevládze a nebaví ho to. To mi dodávalo energiu, aby som sa tlačil dopredu," povedal bezprostredne po zápase.V hlavnom predzápase nestačil Slovák Karol Ryšavý na nováčika v organizácii Oktagon MMA Holanďana Losenea Keitu, ktorému podľahol po KO v 1. kole. Ryšavého aktuálna bilancia je 9-4, Keita je po piatich profesionálnych zápasoch naďalej nezdolaný.Ďalší turnaj organizácie Oktagon s poradovým číslom 30 je na programe 30. decembra opäť v Brne.David Kozma (ČR) - Bojan Veličkovič (Srb.) /Kozma na TKO v 4. kole/Losene Keita (Hol.) -(SR) /Keita na KO v 1. kole/Christian Eckerlin (Nem.) - Ioannis Palaiologos (Gréc.) /Eckerlin na submisiu v 1. kole/Matěj Kuzník (ČR) - Krisztián Simon (SR) /Kuzník na body/Daniel Dittrich (ČR) - Thomas Narmo Nór.) /Dittrich na TKO v 1. kole/Al Matavao (Am. Samoa) - Pavel Salčák (ČR) /Matavao na KO v 2. kole/





do 73 kg:



Jan Široký (ČR) - Marek Bartl (ČR) /Široký na body/



do 84 kg:



Marcin Naruszczka (Poľ.) - Jakub Běle (ČR) /Naruszczka na body/



do 70 kg:



Arda Adas (Nem.) - Jan Malach (ČR) /Adas na submisiu v 3. kole/



do 77 kg:



Arthur Karavajev (Rus.) - Omar Santana (Špan.) /Karavajev na body/



do 66 kg:



Roman Paulus (SR) - Peter Gabal (ČR) /Paulus na TKO v 3. kole/