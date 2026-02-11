Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 11.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dezider
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

11. februára 2026

Bojujete s negatívnymi myšlienkami? Tieto karty majú byť riešením



Ako premeniť negativitu na silu: nová kniha s kartami radí, ako na to



Zdieľať
Bojujete s negatívnymi myšlienkami? Tieto karty majú byť riešením

Nová publikácia Karty proti negativite pomáha meniť negatívne myšlienky na silu pozitívnej zmeny. Je obohatením knižného trhu, najmä v ponuke psychoterapeutických pomôcok pre širokú laickú verejnosť. Inovatívny sprievodca spája praktickú knihu s kartovým setom a ponúka čitateľom hravý, no zároveň hlboko účinný nástroj na zvládanie negativity, sebapochybností a vnútorného kritika. Karty proti negativite od autorskej dvojice Kim Davies - Pooky Knightsmith práve vychádzajú vo vydavateľstve Albatros Media Slovakia na značke Lindeni.

„Na minútku sa zastav. Ako sa práve cítiš? Ohodnoť svoju náladu: si práve na vrchole sveta, v úplnej mizérii alebo niekde uprostred?!“ pýtajú sa autorky v úvode knihy a upozorňujú čitateľov a čitateľky, že každého raz dobehne čas, kedy treba vypadnúť z vyčerpávajúceho víru každodenných záležitostí a na chvíľu oceniť samých seba! Karty proti negativite ukážu, ako systematicky uniknúť pred dotieravými negatívnymi myšlienkami a vybudovať si základy odolnosti, pozitivity a sebadôvery.

Kniha vychádza z princípov psychológie, mindfulness a pozitívnej práce s emóciami. Čitateľov nenúti „myslieť pozitívne za každú cenu“, ale učí ich rozpoznávať negatívne vzorce, pracovať s nimi a postupne ich premieňať na zdroj sebareflexie a osobného rastu. Súčasťou publikácie je sada kariet, ktoré možno používať samostatne, v terapii, koučingu, v školskom prostredí alebo pri každodennej osobnej praxi. Týchto 25 kariet je založených na pozitívnej psychológii a overených technikách a cvičeniach na báze kognitívno-behaviorálnej terapie. Dajú sa využiť kedykoľvek, treba ich len mať v prípade potreby vždy pri sebe a dopriať si účinnú dávku pozitivity cez deň či v noci.

Autorky Kim Davies a Pooky Knightsmith sú známe svojím citlivým a autentickým prístupom k témam duševného zdravia. V knihe otvorene pomenúvajú ťažké myšlienky, no zároveň ponúkajú konkrétne cvičenia, otázky a afirmácie, ktoré čitateľom pomáhajú nájsť vlastnú cestu k väčšej vnútornej rovnováhe. Za „kartovým“ projektom stojí Pooky Knightsmith, jej Karty proti úzkosti, rýchly pomocník pri úzkosti a panických záchvatoch, si získal množstvo fanúšikov aj na Slovensku.

„Táto príručka je presne to, čo dnes potrebujeme – láskavá, praktická a neuveriteľne účinná. Nie je to len kniha, je to nástroj, ku ktorému sa budete vracať znova a znova. Pomáha nielen pochopiť vlastné myšlienky, ale aj aktívne s nimi pracovať. Karty sú jednoduché, ale ich dopad je hlboký,“ odkazuje vydavateľ pôvodnej originálnej verzie Kariet proti negativite.


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Para pripravuje akustické koncerty Prepojení a rozširuje koncertný program o ďalšie vystúpenia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 