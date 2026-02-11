|
11. februára 2026
Bojujete s negatívnymi myšlienkami? Tieto karty majú byť riešením
Ako premeniť negativitu na silu: nová kniha s kartami radí, ako na to
Nová publikácia Karty proti negativite pomáha meniť negatívne myšlienky na silu pozitívnej zmeny. Je obohatením knižného trhu, najmä v ponuke psychoterapeutických pomôcok pre širokú laickú verejnosť. Inovatívny sprievodca spája praktickú knihu s kartovým setom a ponúka čitateľom hravý, no zároveň hlboko účinný nástroj na zvládanie negativity, sebapochybností a vnútorného kritika. Karty proti negativite od autorskej dvojice Kim Davies - Pooky Knightsmith práve vychádzajú vo vydavateľstve Albatros Media Slovakia na značke Lindeni.
„Na minútku sa zastav. Ako sa práve cítiš? Ohodnoť svoju náladu: si práve na vrchole sveta, v úplnej mizérii alebo niekde uprostred?!“ pýtajú sa autorky v úvode knihy a upozorňujú čitateľov a čitateľky, že každého raz dobehne čas, kedy treba vypadnúť z vyčerpávajúceho víru každodenných záležitostí a na chvíľu oceniť samých seba! Karty proti negativite ukážu, ako systematicky uniknúť pred dotieravými negatívnymi myšlienkami a vybudovať si základy odolnosti, pozitivity a sebadôvery.
Kniha vychádza z princípov psychológie, mindfulness a pozitívnej práce s emóciami. Čitateľov nenúti „myslieť pozitívne za každú cenu“, ale učí ich rozpoznávať negatívne vzorce, pracovať s nimi a postupne ich premieňať na zdroj sebareflexie a osobného rastu. Súčasťou publikácie je sada kariet, ktoré možno používať samostatne, v terapii, koučingu, v školskom prostredí alebo pri každodennej osobnej praxi. Týchto 25 kariet je založených na pozitívnej psychológii a overených technikách a cvičeniach na báze kognitívno-behaviorálnej terapie. Dajú sa využiť kedykoľvek, treba ich len mať v prípade potreby vždy pri sebe a dopriať si účinnú dávku pozitivity cez deň či v noci.
Autorky Kim Davies a Pooky Knightsmith sú známe svojím citlivým a autentickým prístupom k témam duševného zdravia. V knihe otvorene pomenúvajú ťažké myšlienky, no zároveň ponúkajú konkrétne cvičenia, otázky a afirmácie, ktoré čitateľom pomáhajú nájsť vlastnú cestu k väčšej vnútornej rovnováhe. Za „kartovým“ projektom stojí Pooky Knightsmith, jej Karty proti úzkosti, rýchly pomocník pri úzkosti a panických záchvatoch, si získal množstvo fanúšikov aj na Slovensku.
„Táto príručka je presne to, čo dnes potrebujeme – láskavá, praktická a neuveriteľne účinná. Nie je to len kniha, je to nástroj, ku ktorému sa budete vracať znova a znova. Pomáha nielen pochopiť vlastné myšlienky, ale aj aktívne s nimi pracovať. Karty sú jednoduché, ale ich dopad je hlboký,“ odkazuje vydavateľ pôvodnej originálnej verzie Kariet proti negativite.
