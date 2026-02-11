Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 11.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dezider
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

11. februára 2026

Para pripravuje akustické koncerty Prepojení a rozširuje koncertný program o ďalšie vystúpenia



Skupina Para reaguje na mimoriadny záujem svojich fanúšikov a rozširuje koncertný program Prepojení o ďalšie vystúpenia.



Zdieľať
Para pripravuje akustické koncerty Prepojení a rozširuje koncertný program o ďalšie vystúpenia

Po tom, čo sa prvé dva akustické koncerty v Starej tržnici vypredali rekordnou rýchlosťou, kapela pridala tretí špeciálny koncert, ktorý sa uskutoční 2. apríla, a zároveň zverejnila aj tri mimo bratislavské termíny. 24hod.sk informoval PR manažér Marek Kučera.


Para odohrá akustické koncerty Prepojení v nasledovných termínoch - 19. marca v Nitre, 20. marca v Žiari nad Hronom, 21. marca v Skalici, 31. marca, 1. apríla a 2. apríla v Starej tržnici v Bratislave. „Veľmi si vážime, s akým záujmom ľudia na tieto koncerty reagujú. Je cítiť, že intimita a osobný kontakt majú pre publikum veľkú hodnotu,“ hovorí kapela.

Akustické koncerty Pary vznikli ako komornejšia alternatíva k veľkým pódiám a festivalovým vystúpeniam. Kapela v nich ponúka svoje piesne v odhalenej podobe - bez elektroniky, samplov a podkladov, s dôrazom na blízkosť medzi hudobníkmi a publikom. Práve tento formát si získal mimoriadnu priazeň fanúšikov naprieč Slovenskom, a preto sa kapela rozhodla koncertný program Prepojení predstaviť aj mimo hlavného mesta.

„Máme radosť, že s týmto programom môžeme prísť aj do ďalších miest. Každý priestor má totiž svoju vlastnú špecifickú atmosféru, na ktorú sa veľmi tešíme. Prepojení však nie je len názov našich akustických koncertov, ale sú to aj konkrétne momenty plné energie, ktoré na týchto večeroch vznikajú medzi nami a našimi fanúšikmi,“ uzatvára skupina Para.

Koncerty Prepojení sa odohrajú v špeciálnom scénickom usporiadaní, ktoré premení Starú tržnicu i ďalšie tri miesta na intímne priestory s pódiom uprostred publika. Repertoár bude kombináciou známych skladieb v nových akustických aranžmánoch a piesní, ktoré kapela dlhší čas nehrala.


 


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bojujete s negatívnymi myšlienkami? Tieto karty majú byť riešením
<< predchádzajúci článok
Svetová Tina Turner Show prichádza do Bratislavy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 