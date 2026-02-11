|
Streda 11.2.2026
Archív správ
11. februára 2026
Para pripravuje akustické koncerty Prepojení a rozširuje koncertný program o ďalšie vystúpenia
Skupina Para reaguje na mimoriadny záujem svojich fanúšikov a rozširuje koncertný program Prepojení o ďalšie vystúpenia.
Po tom, čo sa prvé dva akustické koncerty v Starej tržnici vypredali rekordnou rýchlosťou, kapela pridala tretí špeciálny koncert, ktorý sa uskutoční 2. apríla, a zároveň zverejnila aj tri mimo bratislavské termíny. 24hod.sk informoval PR manažér Marek Kučera.
Para odohrá akustické koncerty Prepojení v nasledovných termínoch - 19. marca v Nitre, 20. marca v Žiari nad Hronom, 21. marca v Skalici, 31. marca, 1. apríla a 2. apríla v Starej tržnici v Bratislave. „Veľmi si vážime, s akým záujmom ľudia na tieto koncerty reagujú. Je cítiť, že intimita a osobný kontakt majú pre publikum veľkú hodnotu,“ hovorí kapela.
Akustické koncerty Pary vznikli ako komornejšia alternatíva k veľkým pódiám a festivalovým vystúpeniam. Kapela v nich ponúka svoje piesne v odhalenej podobe - bez elektroniky, samplov a podkladov, s dôrazom na blízkosť medzi hudobníkmi a publikom. Práve tento formát si získal mimoriadnu priazeň fanúšikov naprieč Slovenskom, a preto sa kapela rozhodla koncertný program Prepojení predstaviť aj mimo hlavného mesta.
„Máme radosť, že s týmto programom môžeme prísť aj do ďalších miest. Každý priestor má totiž svoju vlastnú špecifickú atmosféru, na ktorú sa veľmi tešíme. Prepojení však nie je len názov našich akustických koncertov, ale sú to aj konkrétne momenty plné energie, ktoré na týchto večeroch vznikajú medzi nami a našimi fanúšikmi,“ uzatvára skupina Para.
Koncerty Prepojení sa odohrajú v špeciálnom scénickom usporiadaní, ktoré premení Starú tržnicu i ďalšie tri miesta na intímne priestory s pódiom uprostred publika. Repertoár bude kombináciou známych skladieb v nových akustických aranžmánoch a piesní, ktoré kapela dlhší čas nehrala.
