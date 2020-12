Bokroš hovorí o arogancii a ponižovaní od Kanaďanov. Nedovolím, aby nás niekto urážal, reaguje

Urážky a nadávky od Kanaďanov

Ostrá reakcia trénera Bokroša

19.12.2020 (Webnoviny.sk) - Po stredajšej dohrávke 8. kola hokejovej Tipos extraligy 2020/2021 medzi Miškovcom a Detvou (0:4) rezonovala predovšetkým ostrá výmena názorov medzi hlavnými trénermi oboch tímov. Kouča hostí Ernesta Bokroša vytočilo, akým spôsobom sa k súperom správal domáci kormidelník Dave Allison "Som na Slovensku asi najskúsenejší tréner, čo sa týka zápasov proti tímom s kanadským trénerom. Z ich strany som aj na vlastnej koži zažil, najmä na majstrovstvách sveta, veľa arogancie a poníženia. Stalo sa to opäť. Po normálnom, férovom a dávno rozhodnutom zápase ma kanadský tréner Miškovca doslova ´vyfakoval´, ukázal mi prostredník a nadával mi," vyhlásil 61-ročný Bokroš pre Denník Šport.Podľa Bokroša jeho náprotivok kompletne pourážal celé mužstvo Detvy."Keďže mám na aroganciu a správanie sa Kanaďanov svoj názor, nezvládol som to a ´vyletel´ som zo striedačky na neho. Slovne som mu to opätoval a odkázal, že ak má nejaký problém, nech mi to povie priamo. Nedovolím, aby nás niekto ponižoval. Pýtam sa, čo to má znamenať, aká je to kultúra správania sa? Slovenských trénerov stále niekto uráža a ponižuje a mne to vadí. Preto som v stredu večer reagoval ostro. Nedovolím, aby nás a celkovo slovenský hokej urážal, dehonestoval a ponižoval nejaký arogantný a frustrovaný Kanaďan," skonštatoval Ernest Bokroš.