Maradonov lekár Cahe prehovoril o Diegovej smrti: Verím, že spáchal samovraždu

Slová o Maradonovej samovražde

Najlepšie roky strávil v Neapole

Dvojnásobný najlepší futbalista sveta

19.12.2020 (Webnoviny.sk) - Alfredo Cahe, jeden z lekárov starajúcich sa o Argentínčana Diega Maradonu , sa domnieva, že legendárny futbalista spáchal samovraždu. Maradona zomrel na zástavu srdca vo veku 60 rokov v stredu 25. novembra 2020, iba necelý mesiac po operácii mozgu."Ostatný raz som ho videl živého na klinike Olivos. Bol ´pod liekmi´ a spal. Nemohol som sa rozprávať ani s ním, ani so psychológom a psychiatrom. Skrátka, zatvorili mi dvere pred nosom," povedal Cahe v televíznej šou Confrontados, tieto slová uverejnil aj web sport.pl.Maradona bol údajne blízko smrti už v rokoch 2000 a 2004, stál za tým jeho bujarý život plný alkoholu a drog. Podľa Caheho odišiel "božský Diego" z tohto sveta dobrovoľne."Verím, že spáchal samovraždu, pretože už ho unavovalo všetko naokolo. Všetko, čo sa stalo, svedčí o samovražde. Jedna zo žien, ktorá s ním bola až do konca, mi povedala: ´Už nechce žiť, je unavený, v živote už urobil všetko´," podotkol.Maradona počas hráčskej kariéry pôsobil v argentínskych kluboch Argentinos Juniors, Boca Juniors a Newell´s Old Boys či španielskych tímoch FC Barcelona FC Sevilla , no nikde mu nebolo tak dobre ako v Neapole.Pod Vezuvom strávil najlepšie roky kariéry (1984-1991) a vtedy provinčný klub priviedol v rokoch 1987 a 1990 k dvom titulom majstra Talianska. Dodnes ho v Neapole považujú za jednu z najväčších postáv modernej histórie mesta, čo potvrdili nedávnym premenovaním stánku San Paolo na Štadión Diega Armanda Maradonu.Bývalý argentínsky reprezentant hral na štyroch svetových šampionátoch. So svojou rodnou krajinou získal aj titul majstra sveta - v roku 1986 v Mexiku, o štyri roky neskôr v Taliansku sa Argentína dostala do finále, v ktorom však prehrala s Nemeckou spolkovou republikou.Na šampionáte v Mexiku získal Maradona Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja. Okrem toho obdržal množstvo individuálnych ocenení, medzi inými sa dvakrát stal najlepším futbalistom sveta (1986 a 1987).