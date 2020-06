Bol koronavírus vo Wu-chane ešte skôr než sa tvrdí? Niečo naznačujú satelitné zábery

Čína štúdiu odmieta

Rastúci súbor informácii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.6.2020 - Zjavný nárast intenzity dopravy pred nemocnicami v čínskom Wu-chane od augusta 2019 by mohol naznačovať, že koronavírus zasiahol mesto skôr, ako uvádzajú oficiálne informácie. Vyplýva to z novej štúdie amerických vedcov.Výskumníci z Harvardovej univerzity v nej tvrdia, že podľa satelitných záberov sa od konca augusta do decembra zintenzívnila doprava pred piatimi nemocnicami spomínanej metropoly provincie Chu-pej.K tomuto vývoju došlo súbežne s nárastom vyhľadávania online informácií o symptómoch, ako sú "kašeľ" alebo "hnačka". Čína ihneď štúdiu označila za "smiešnu" a založenú na "povrchných" informáciách.Doteraz sa predpokladalo, že vírus sa prvý raz objavil v Číne niekedy v novembri. Miestne úrady Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) o hromadnom výskyte zápalov pľúc neznámeho pôvodu informovali 31. decembra 2019.Vedci skúmali satelitné zábery spred nemocníc vo Wu-chane z konca leta a počas jesene 2018 a porovnali ich s rovnakým obdobím v roku 2019.V jednom prípade zaznamenali napríklad nárast počtu zaparkovaných vozidiel pred jedným zo zdravotníckych zariadení o 67 percent.Vyhľadávanie slov patriacich medzi symptómy koronavírusu na čínskom internetovom vyhľadávači Baidu stúplo očividne v rovnakom čase."Celý tento rastúci súbor informácií naznačuje, že vo Wu-chane sa v tom čase niečo dialo," povedal pre ABC news vedúci výskumu John Brownstein. Podľa jeho slov však bude potrebných ešte veľa ďalších štúdií, aby sa definitívne zistilo, čo sa presne stalo.