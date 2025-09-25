|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. septembra 2025
Bol to eštebák, kričal dôchodca na Babišovom mítingu pri Plzni
Tagy: Míting Polícia Potýčka voľby v Česku
Rozruch na predvolebnom mítingu českého expremiéra Andreja Babiša v mestečku Dobřany pri Plzni vyvolal vo štvrtok dôchodca, ktorý na predsedu opozičného hnutia ANO kričal, ...
Zdieľať
25.9.2025 (SITA.sk) - Rozruch na predvolebnom mítingu českého expremiéra Andreja Babiša v mestečku Dobřany pri Plzni vyvolal vo štvrtok dôchodca, ktorý na predsedu opozičného hnutia ANO kričal, že si pomýlil miesto a mal ísť do neďalekej psychiatrickej nemocnice. Počas akcie sa dokonca strhla medzi odporcom a priaznivcami Babiša menšia potýčka, pri ktorej zasahovali policajti. Informuje o tom web Novinky.
„Pán Babiš, vy ste si pomýlili miesto. Vy ste mali ísť o kúsok ďalej, tam je psychiatrická nemocnica. Vy sem nepatríte," kričal senior. „Ja som rada, že prišiel. Ja som rada," oponovala mu účastníčka mítingu.
„Veď to bol eštebák. Vy neviete, čo robil? Udával ľudí, chodil žalovať," kričal protestujúci dôchodca, ktorý na míting prišiel s transparentom s textmi odmietajúcimi Babiša.
Zdroj: SITA.sk - Bol to eštebák, kričal dôchodca na Babišovom mítingu pri Plzni © SITA Všetky práva vyhradené.
„Pán Babiš, vy ste si pomýlili miesto. Vy ste mali ísť o kúsok ďalej, tam je psychiatrická nemocnica. Vy sem nepatríte," kričal senior. „Ja som rada, že prišiel. Ja som rada," oponovala mu účastníčka mítingu.
„Veď to bol eštebák. Vy neviete, čo robil? Udával ľudí, chodil žalovať," kričal protestujúci dôchodca, ktorý na míting prišiel s transparentom s textmi odmietajúcimi Babiša.
Zdroj: SITA.sk - Bol to eštebák, kričal dôchodca na Babišovom mítingu pri Plzni © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Míting Polícia Potýčka voľby v Česku
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Smer výrazne zaostáva za Progresívnym Slovenskom aj v ďalšom prieskume. Kto by zostavoval koalíciu?
Smer výrazne zaostáva za Progresívnym Slovenskom aj v ďalšom prieskume. Kto by zostavoval koalíciu?
<< predchádzajúci článok
Hlasovanie o novele ústavy sa odložilo na ďalší deň, opoziční poslanci žiadali vysvetlenie
Hlasovanie o novele ústavy sa odložilo na ďalší deň, opoziční poslanci žiadali vysvetlenie