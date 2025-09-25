Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. septembra 2025

Smer výrazne zaostáva za Progresívnym Slovenskom aj v ďalšom prieskume. Kto by zostavoval koalíciu?


Strana Smer-SD výrazne zaostáva za Progresívnym Slovenskom (PS) aj v ďalšom volebnom prieskume. Ak by sa voľby do parlamentu ...



michal simecka 676x451 25.9.2025 (SITA.sk) - Strana Smer-SD výrazne zaostáva za Progresívnym Slovenskom (PS) aj v ďalšom volebnom prieskume. Ak by sa voľby do parlamentu konali teraz, zvíťazilo by v nich PS so ziskom 23,1 percenta hlasov. Za PS by s väčším odstupom nasledovala strana Smer-SD, ktorú by volilo 17,4 percenta voličov. Treťou najsilnejšou stranou s 11 percentami je v najnovšom prieskume Hlas-SD. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu Analýzy 24 televízie Joj 24.


Agentúra robila prieskum od 8. do 22. septembra na vzorke tisíc respondentov. Rozhodnutých voličov bolo medzi opýtanými 62,2 percenta, pričom 19,2 percenta respondentov by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu by volili. Voliť by nešlo 14 percent voličov.

Demokrati pred bránami parlamentu


Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo aj Hnutie Slovensko, ktoré by získalo podporu 8,7 percenta účastníkov prieskumu a hnutie Republika, ktoré by volilo 8,2 percenta voličov. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) by získala 7,4 percenta a do parlamentu by voliči poslali aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré by volilo 7,2 percenta opýtaných.

Pred bránami parlamentu ostali Demokrati (4,9 %), Slovenská národná strana (4,6 %), hnutie Sme rodina (3,5 %) a Maďarská aliancia (2,9 %).

Súčasná koalícia bez väčšiny


Ak by voľby dopadli tak, ako hovorí prieskum, strany súčasnej koalície by neboli schopné zostaviť väčšinu. SNS by sa do parlamentu nedostala, strany Smer-SD a Hlas-SD, ktoré by mali spoločne 51 mandátov, by tak potrebovali získať ďalšieho koaličného partnera. Koalíciu by však nevedeli zostaviť ani s podporou hnutia Republika, ktoré by podľa prieskumu získalo 15 mandátov.

PS by malo v parlamente 42 poslancov a SaS s KDH by mali po 13 mandátov. Opozícia by vedela zostaviť väčšinovú koalíciu, avšak len s Hnutím Slovensko, ktoré by získalo 16 mandátov.


Zdroj: SITA.sk - Smer výrazne zaostáva za Progresívnym Slovenskom aj v ďalšom prieskume. Kto by zostavoval koalíciu? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: prieskum volebných preferencií
