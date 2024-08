Bol to najťažší a zároveň najkrajší týždeň v kariére, zhodnotila Schmiedlová svoje účinkovanie v Paríži (foto)

Podmienky boli náročné

2.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová počas ostatných dní doslova pobláznila fanúšikov na Slovensku.V areáli Rolanda Garrosa v Paríži sa na olympijských hrách prebojovala až do semifinále, keď počas štyroch dní zdolala štyri rebríčkovo lepšie postavené hráčky.V ďalších dvoch dueloch síce neuspela, metropolu Francúzska však opustí ako štvrtá najlepšia singlistka pod piatimi kruhmi. V súboji o bronz podľahla turnajovej aj svetovej jednotke Poľke Ige Swiatekovej 2:6, 1:6."Je tam trochu smútok, pretože byť štvrtá na olympiáde nie je až také príjemné. Pred cestou do Paríža by som to brala a je to pre mňa veľký úspech, aj keď z toho nie je medaila. Podmienky boli náročné, ale každá hráčka na tom bola rovnako. Bol to najťažší a zároveň najkrajší týždeň v kariére," uviedla Anna Karolína Schmiedlová po piatkovom popoludňajšom súboji o olympijský bronz a pokračovala: "Posledné dva dni boli ťažké, ale pokúsim sa z toho vziať pozitívne veci. Štyrikrát po sebe som zdolala kvalitné hráčky, čo sa mi doteraz ešte asi nepodarilo."V Paríži absolvovala dovedna šesť duelov za šesť dní, viaceré z nich v úmornej horúčave. Nikdy sa však nesťažovala a pasovala sa s tým najlepšie, ako vedela."Olympiáda mi do kariéry priniesla úžasnú skúsenosť a obrovské zážitky. Asi navždy si zapamätám veľké zápasy na obrovských kurtoch, na ktorých tak často nehrávam. Môže mi to dať veľa, pretože mi to ukázalo, na čom mám pracovať. Hrala som šesťkrát po sebe proti hráčkam z Top 35 a proti trom hráčkam z Top 10. Viem asi, ako hrajú najlepšie hráčky na svete a to sa mi ešte takto po sebe nestalo," zhodnotila 29-ročná Košičanka.Myšlienky pred duelom proti Swiatekovej nemala ideálne, keďže jej štvrtkový semifinálový zápas veľmi nevyšiel."A to mi sebavedomia nedodalo. Ona je jednotka na svete a ešte som proti nej nenastúpila. Ťažší zápas o tretie miesto asi byť ani nemohol. Chcela som, aby to bol čo najlepší zápas a trochu si zlepšila pocit zo včerajška. Chcela som hrať dobré výmeny a dúfala, že aj ona bude nervóznejšia z toho, že v semifinále aj ona prehrala," priznala Schmiedlová.S pribúdajúcimi víťazstvami sa tlak na Schmiedlovú stupňoval. "Asi nikdy som nezažila, aby mi písalo toľko ľudí, sledovalo to a povzbudzovalo ma. Dnes to už na mňa asi doľahlo, lebo som hrala o medailu proti svetovej jednotke a ja som okolo sedemdesiatky. To je veľký rozdiel. Myslím si, že štvrté miesto a moje výkony v niektorých zápasoch, to bolo úžasné," pokračovala najlepšia slovenská singlistka súčasnosti."Po štvrťfinále som vôbec nerozmýšľala nad možnosťou medailí, nemala som čo stratiť. Potom si to už človek začne trochu uvedomovať. S tým sa nedá nič robiť, iba sa pokúsiť bojovať," poznamenala.A čo by sa malo pozitívne udiať po jej úspešnom ťažení v Paríži? "Veľmi by som sa tešila, ak by aj na základe môjho vystúpenia na olympiáde ľudia sledovali tenis trochu viac a aj uznali a ocenili nás. A ak by deti viac hrávali a prišli nové vzory, ktoré to trochu potiahnu," dodala sympatická Slovenka.