Gabriela Gajanová skončila druhá v rozbehu a s prehľadom postúpila priamo do semifinále osemstovky

2.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová s prehľadom postúpila priamo do semifinále behu na 800 m na olympijských hrách v Paríži. V úvodnom zo šiestich rozbehov skončila úradujúca vicemajsterka Európy z Ríma na druhom mieste časom 2:00,29.Systémom štart-cieľ zvíťazila Britka Jemma Reekieová, ktorá dosiahla čas rovné 2 minúty. Priamy postup do semifinále si vybojovala aj z tretieho miesta Američanka Juliette Whittakerová (2:00,45), ktorá len o tri tisícinky sekundy predstihla Švajčiarku Valentinu Rosamiliovú, Gajanovej kolegyňu v skupine trénera Louisa Heyera.Ostatné pretekárky musia absolvovať novinku v podobe sobotňajšej tzv. repasáže."Podstatné pre mňa bolo postrážiť si pozíciu, využiť môj rýchly záver a postúpiť priamo do semifinále. Sústredila som sa sama na seba, aby som vedela čítať vývoj pretekov a zaútočiť v pravej chvíli. To sa mi aj podarilo," uviedla Gabriela Gajanová pre STVR.Dvadsaťštyriročná Liptáčka obsadila pred tromi rokmi pri svojej premiére pod piatimi kruhmi v Tokiu 25. priečku (2:01,41). Na prienik do semifinále jej vtedy chýbalo jedno miesto, respektíve 25 stotín.