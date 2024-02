Bola by to eskalácia napätia než upokojenie situácie, vyhlásil Pellegrini o posielaní vojakov na Ukrajinu

Obsah materiálu

Chýbajú mierové rokovania

Podporuje humanitárnu pomoc

Je zvedavý na reakcie

26.2.2024 (SITA.sk) - Slovensko nebude posielať na Ukrajinu vojakov. Uviedol to predseda Národnej rady SR a líder koaličnej strany Hlas-SD Vláda prerokovala materiál k stretnutiu predstaviteľov členských štátov EÚ a niektorých členských štátov NATO o pomoci Ukrajine.Slovensko bude na summite, ktorý sa začína v pondelok podvečer v Paríži, zastupovať predseda vlády Robert Fico. Materiál prerokovala najskôr Bezpečnostná rada zvolaná premiérom Ficom.Ako predseda parlamentu spresnil, z materiálu vyplýva, že ide o nový kvalitatívny posun alebo nový kvalitatívny rozmer spolupráce a podpory Ukrajiny vzhľadom na posledný dvojročný vývoj konfliktu s Ruskom.Pellegrini upozornil, že nemôže byť konkrétny, keďže sa materiál prerokovával vo vyhradenom režime, no priblížil, že jednou z tém rokovania v Paríži bude aj možnosť na základe bilaterálnych zmlúv medzi jednotlivými krajinami a ukrajinskou vládou rozhodnúť sa, že so svojimi bezpečnostnými a vojenskými technológiami krajiny pošlú na územie Ukrajiny aj svojich vojakov.„Nie na základe mandátu NATO ale na základe mandátu bilaterálnej zmluvy medzi konkrétnym štátom a Ukrajinou," spresnil predseda parlamentu s tým, že vláda sa zhodla na tom, že Slovensko na základe žiadnej bilaterálnej zmluvy nevyšle vojakov našej armády na územie Ukrajiny.Pellegrini podotkol, že v materiáli absentuje akákoľvek zmienka o mierových rokovaniach. „Materiál sa venuje všetkému možnému, ale nie začiatku mierových rokovaní. Mierové rokovania nemusia dopadnúť dobre, ale nikto sa ani len nesnaží ich iniciovať a znepriatelené strany konečne posadiť za jeden rokovací stôl. A to je obrovská chyba," dodal predseda parlamentu.Pellegrini však uviedol, že Ukrajinu bude Slovensko plne podporovať humanitárne a bude poskytovať nesmrtiace technológie, ako napríklad odmínovacie zariadenia, ženijné materiály alebo prostriedky, ktorá sa vyrábajú na Slovensku.„Slovensko bude naďalej pokračovať vo svojom veľmi konštruktívnom prístupe k celej situácii tak ako doteraz," vyhlásil Pellegrini a dodal, že rovnako budú ponechané aj komerčné kontrakty, na základe ktorých sa na Slovensku vyrábajú zbraňové systémy, ktoré sa odpredávajú smerom na Ukrajinu.Slovensko bude tiež pokračovať v oprave techniky na našom území a poskytovať ďalšiu inú potrebnú pomoc.„Som zvedavý, aké budú reakcie ostatných členských krajín Európskej únie, ale za seba chcem povedať, že v prípade, že dôjde k takémuto posunu a na území Ukrajiny budú umiestnené vojenské systémy obsluhované už vojakmi z cudzích krajín, tak to bude viac eskalácia napätia než upokojenie situácie," vyhlásil Pellegrini s tým, že v tomto rozhodnutí vládu a premiéra plne podporuje.