Navaľného zabili v čase, keď sa mal dostať na slobodu v rámci výmeny zajatcov, tvrdí jeho spolupracovníčka

Rozhovory o výmene sú vraj v záverečnej fáze

Smrť Navaľného



Sky News nedokázala nezávisle overiť tvrdenia Marie Pevčichovej.



26.2.2024 (SITA.sk) - Lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného zabili, pretože sa mal dostať na slobodu v rámci medzinárodnej výmeny väzňov. Ako referuje web news.sky.com, povedala to šéfka správnej rady Navaľného protikorupčnej nadácie Maria Pevčichová.Podľa nej Navaľného mali vymeniť za známeho ruského nájomného vraha Vadima Krasikova, ktorý spolupracoval s ruskou Federálnou bezpečnostnou službou.Krasikov sa nachádza v nemeckom väzení a odpykáva si doživotný trest za vraždu čečenského disidenta gruzínskeho pôvodu Zelimchana „Tornikeho“ Changošviliho v berlínskom parku v roku 2019. Nemecký súd tvrdil, že vraždil na príkaz ruských úradov.Pevčichová povedala, že rozhovory o výmene sú v záverečnej fáze a Navaľnyj mal byť prepustený spolu s dvoma občanmi USA. Medzi nich by mohol patriť americký novinár Evan Gershkovich a bývalý americký námorník Paul Whelan, hoci to nie je potvrdené.„Navaľnyj mal byť vonku v najbližších dňoch, pretože sme dostali rozhodnutie o jeho výmene,“ povedala Pevčichová vo videu na YouTube. „Začiatkom februára dostal Putin návrh na výmenu vraha, dôstojníka FSB Vadima Krasikova, ktorý si odpykáva trest za vraždu v Berlíne, za dvoch amerických občanov a Alexeja Navaľného,“ dodala Pevčichová a poznamenala, že Navaľnyj bol o deň neskôr zabitý, pretože Putin nedokázal zniesť myšlienku, že by mohol byť na slobode.