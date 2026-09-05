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 24hod.sk    Šport

05. septembra 2026

Bola v štádiu, keď jej bolo jedno, či bude pokračovať v kariére. Znovuzrodená Vlhová verí v novú šancu – VIDEO, FOTO


Tagy: Kariéra Liečba Príprava Svetový pohár Tréning Zranenie

Kvalitná príprava je základ a to skúsená lyžiarka veľmi dobre vie. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová už aktívne trénuje v Južnej Amerike na novú sezónu. Od januára 2024 pretekala iba na ...



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france_alpine_skiing_world_cup_92188 676x451 5.9.2026 (SITA.sk) - Kvalitná príprava je základ a to skúsená lyžiarka veľmi dobre vie.


Slovenská lyžiarka Petra Vlhová už aktívne trénuje v Južnej Amerike na novú sezónu. Od januára 2024 pretekala iba na tohtoročných ZOH v Taliansku, no ďalší súťažný ročník by už chcela absolvovať celý.

Podporuje ju nielen celá krajina pod Tatrami, ale aj jej súperky na čele s Mikaelou Shiffrinovou. Vážne zranenie kolena a operácie ju pripravili prakticky o dva a pol roka na svahoch.

Teraz je však odhodlaná nájsť starú formu, keď bola jednou z najlepších lyžiarok a pravidelne konkurovala americkej superstar.

V relácii vo Fun Rádiu však priznala, že obdobie, keď čelila bolestiam a liečbe, nebolo práve ružové. Aj to je dôvod, prečo sa na všetko už pozerá úplne inak.

"Pred zranením bolo pre mňa lyžovanie a úspechy všetkým. Keď však človek stratí zdravie a ocitne sa v ťažkých stavoch, je mu už úplne jedno, či je úspešný," prezradila 30-ročná Liptáčka.

https://www.instagram.com/p/Dc1lUZeGrm_/?img_index=1


Následné slová zhrozili celé Slovensko. "Bola som v štádiu, keď som lyžovanie vôbec neriešila a bolo mi jedno, čo bude s kariérou. Dôležité pre mňa bolo, aby som mala svoj život, aby som mohla športovať, žiť a normálne fungovať," uviedla.

Stále si však verí a sebavedomie sa jej postupne vracia. Zúčastnila sa ZOH 2026 a hoci tímovú kombináciu nedokončila, tak v slalome obsadila 20. mieste po zlepšenom 2. kole.


Užíva si prítomnosť


Kvalitná príprava je základ a to skúsená lyžiarka veľmi dobre vie. Aj napriek zmenám na trénerskom poste či rozchodu s dlhoročným partnerom verí v novú šancu.

"Keby som neverila, že existuje, tak to nerobím. Momentálne si užívam celý ten proces – v podstate asi prvýkrát v živote. Vždy som sa pozerala len na to, čo bude, no po tom všetkom, čím som si prešla, si naplno užívam prítomnosť," dodala Vlhová v rozhovore.

Sezóna sa začína koncom októbra v Söldene, neskôr sa v novembri Svetový pohár presunie do fínskeho Levi, znova do Rakúska (stredisko Gurgl) a následne aj do Spojených štátov amerických.


Zdroj: SITA.sk - Bola v štádiu, keď jej bolo jedno, či bude pokračovať v kariére. Znovuzrodená Vlhová verí v novú šancu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Liečba Príprava Svetový pohár Tréning Zranenie
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