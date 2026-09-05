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05. septembra 2026
Posila vystrelila Betisu Sevilla tri body nad Realom Madrid. Mourinho: Neviem, prečo sme prehrali – VIDEO
Fanúšikovia na štadióne La Cartuja sledovali, ako brankár Betisu Álvaro Valles zneškodnil Mbappého penaltu v štvrtej minúte nadstaveného času druhého polčasu a spečatil tak pamätný triumf. Kylian ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - Fanúšikovia na štadióne La Cartuja sledovali, ako brankár Betisu Álvaro Valles zneškodnil Mbappého penaltu v štvrtej minúte nadstaveného času druhého polčasu a spečatil tak pamätný triumf.
Kylian Mbappé nepremenil penaltu v závere zápasu, čím mohol vyrovnať stav stretnutia na ihrisku Betisu Sevilla, a tak prišla prvá prehra Realu Madrid po vedením Josého Mourinha.
Hrdinom domácich sa stal v 81. minúte náhradník z lavičky Ír Troy Parrott a bol to jeho prvý gól za nový klub. Oba tímy majú po štyroch kolách rovnakú bilanciu - tri výhry a jedna prehra.
Fanúšikovia na štadióne La Cartuja sledovali, ako brankár Betisu Álvaro Valles zneškodnil Mbappého penaltu v štvrtej minúte nadstaveného času druhého polčasu a spečatil tak pamätný triumf.
Vinícius Júnior trafil v prvom polčase žrď po prihrávke Ardu Gülera a francúzskeho ostrostrelca dvakrát zblokovali Natan a Marc Bartra po rychlých protiútokoch.
Betis sa prekvapivo ujal vedenia deväť minút pred koncom, keď Parrott dorazil odrazenú loptu do siete po tom, čo Thibaut Courtois predviedol skvelý zákrok a hlavičku Nelsona Deossu zneškodnil.
Útočník prišiel minulý mesiac do Sevilly a podpísal päťročnú zmluvu po prestupe z AZ Alkmaar a pri svojom domácom debute predviedol to, čo od neho priaznivci budú očakávať pravidelne.
Posila "bieleho baletu" Carlos Espí si myslela, že vyrovnala akrobatickým zakončením po Viníciusovom centri, ale gól nebol v 87. minúte uznaný pre ofsajd.
Mbappé potom ďalšou strelou trafil brvno a neskôr dostal šancu vyrovnať z pokutového kopu po Natanovom tvrdom záverečnom zákroku na Viníciusa.
Valles však jeho pokus zneškodnil a zabezpečil tak víťazstvo pred len druhou účasťou klubu v Lige majstrov. Betis sa predstaví na pôde Lille, v novembri zavíta do Bratislavy na duel so Slovanom.
"Tím odohral skvelý zápas. Niekedy prehráte a neviete si vysvetliť ako. Boli sme naozaj dominantní, vytvorili sme si toho veľa v útoku s kopou šancí. Keby sa súboj skončil remízou, boli by sme frustrovaní, takže si predstavte, ako sa cítime po prehre," uviedol Mourinho.
Na otázku o incidentoch v záverečnej fáze duelu, vrátane neuznaného gólu Espího a Mbappého nepremenenej penalty, portugalský tréner odmietol byť zatiahnutý do kontroverzií okolo rozhodcov.
"Úprimne, neviem, prečo sme prehrali. Vytvorili sme si veľa šancí, zahodili sme tri alebo štyri z nich a ich gólman tiež predviedol tri alebo štyri výnimočné zákroky," uznal skúsený kouč.
"Nemám svojim hráčom čo vyčítať. Pravdepodobne sme si zaslúžili vyhrať, ale zaslúžiť si triumf vám neprináša žiadne body," dodal Mourinho.
Real Madrid začne púť v Lige majstrov doma proti talianskemu šampiónovi Interu Miláno budúci týždeň.
Zdroj: SITA.sk - Posila vystrelila Betisu Sevilla tri body nad Realom Madrid. Mourinho: Neviem, prečo sme prehrali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kylian Mbappé nepremenil penaltu v závere zápasu, čím mohol vyrovnať stav stretnutia na ihrisku Betisu Sevilla, a tak prišla prvá prehra Realu Madrid po vedením Josého Mourinha.
Hrdinom domácich sa stal v 81. minúte náhradník z lavičky Ír Troy Parrott a bol to jeho prvý gól za nový klub. Oba tímy majú po štyroch kolách rovnakú bilanciu - tri výhry a jedna prehra.
Fanúšikovia na štadióne La Cartuja sledovali, ako brankár Betisu Álvaro Valles zneškodnil Mbappého penaltu v štvrtej minúte nadstaveného času druhého polčasu a spečatil tak pamätný triumf.
Skvelý domáci debut
Vinícius Júnior trafil v prvom polčase žrď po prihrávke Ardu Gülera a francúzskeho ostrostrelca dvakrát zblokovali Natan a Marc Bartra po rychlých protiútokoch.
Betis sa prekvapivo ujal vedenia deväť minút pred koncom, keď Parrott dorazil odrazenú loptu do siete po tom, čo Thibaut Courtois predviedol skvelý zákrok a hlavičku Nelsona Deossu zneškodnil.
Útočník prišiel minulý mesiac do Sevilly a podpísal päťročnú zmluvu po prestupe z AZ Alkmaar a pri svojom domácom debute predviedol to, čo od neho priaznivci budú očakávať pravidelne.
Betis sa teší na LM
Posila "bieleho baletu" Carlos Espí si myslela, že vyrovnala akrobatickým zakončením po Viníciusovom centri, ale gól nebol v 87. minúte uznaný pre ofsajd.
Mbappé potom ďalšou strelou trafil brvno a neskôr dostal šancu vyrovnať z pokutového kopu po Natanovom tvrdom záverečnom zákroku na Viníciusa.
Valles však jeho pokus zneškodnil a zabezpečil tak víťazstvo pred len druhou účasťou klubu v Lige majstrov. Betis sa predstaví na pôde Lille, v novembri zavíta do Bratislavy na duel so Slovanom.
Nulová efektivita
"Tím odohral skvelý zápas. Niekedy prehráte a neviete si vysvetliť ako. Boli sme naozaj dominantní, vytvorili sme si toho veľa v útoku s kopou šancí. Keby sa súboj skončil remízou, boli by sme frustrovaní, takže si predstavte, ako sa cítime po prehre," uviedol Mourinho.
Na otázku o incidentoch v záverečnej fáze duelu, vrátane neuznaného gólu Espího a Mbappého nepremenenej penalty, portugalský tréner odmietol byť zatiahnutý do kontroverzií okolo rozhodcov.
"Úprimne, neviem, prečo sme prehrali. Vytvorili sme si veľa šancí, zahodili sme tri alebo štyri z nich a ich gólman tiež predviedol tri alebo štyri výnimočné zákroky," uznal skúsený kouč.
"Nemám svojim hráčom čo vyčítať. Pravdepodobne sme si zaslúžili vyhrať, ale zaslúžiť si triumf vám neprináša žiadne body," dodal Mourinho.
Real Madrid začne púť v Lige majstrov doma proti talianskemu šampiónovi Interu Miláno budúci týždeň.
Zdroj: SITA.sk - Posila vystrelila Betisu Sevilla tri body nad Realom Madrid. Mourinho: Neviem, prečo sme prehrali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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