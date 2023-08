Bola zbavili obvinení z užívania EPO, dostal falošný výsledok

Najvyššia dopingová agentúra v Austrálii očistila meno austrálskeho atléta Petra Bola od užívania zakázaného lieku erytropoetín (EPO). Dvojnásobného olympionika v utorok informovala organizácia Sport Integrity, že pri januárovom pozitívnom teste na užívanie EPO dostal falošný výsledok.





"Nezávislá analýza atlétovej vzorky B priniesla atypický nález, ktorý nepotvrdil výsledok vzorky A," uviedla jednotka integrity vo svojom vyhlásení.Austrálsky bežec v utorok na sociálnych sieťach napísal: "Očistili moje meno. Ako som celý čas tvrdil, bol to falošný pozitívny nález. Správa od Sport Integrity Australia je pre mňa splnený sen. Som rád, že WADA súhlasila s prehodnotením procesu testovania EPO, aby sa v budúcnosti zabránilo falošne pozitívnym výsledkom. Nikto by už nikdy nemal zažiť to, čím som si tento rok prešiel ja."Bežec so sudánskym pôvodom obsadil na olympijských hrách v Tokiu štvrté miesto v pretekoch na 800 metrov a vlani bol v rovnakej disciplíne strieborný na hrách Commonwealthu. Počas suspendácie nemohol pretekať ani trénovať. Informácie priniesla agentúra AP.