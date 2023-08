Slováci začali Hlinka Gretzky Cup prehrou, nevyužili ani jednu z deviatich presilových hier (video)

Naši nastúpia v B-skupine proti Kanaďanom

Majú motiváciu bojovať

1.8.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov nevstúpili do tohtoročnej edície prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup ideálne, v pondelkovom úvodnom zápase podľahli v Trenčíne rovesníkom zo Švajčiarska 3:6. Zo zverencov trénera Martina Dendisa sa strelecky presadili Samuel Kupec, Tomáš Šlank a Ján Chovan. Slováci nevyužili ani jednu z deviatich presilových hier, kým hostia zužitkovali dve zo šiestich.Mladí Slováci nastúpia už v utorok večer (19.00 h) na druhé stretnutie B-skupiny proti Kanaďanom, ktorí v pondelok prehrali s Fínmi 6:9. Slovenská osemnástka si zmerialy sily s tou fínskou v stredu 2. augusta o 19.00 h. Všetky súboje B-skupiny sa hrajú na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne."Musíme sa viac tlačiť do bránky. Myslím si, že sme boli lepší a mali sme viac energie. Ľudia nás stále povzbudzovali. Je to veľká škoda," zhodnotil otvárací duel SR "18" autor druhého slovenského gólu Šlank vo videu na oficiálnom kanáli Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na YouTube. K utorňajšiemu zápasu uviedol: "Pred Kanaďanmi nemôžeme mať žiaden rešpekt, musíme len viac bojovať. Je to nový zápas a musíme ísť doň naplno."Ani podľa Chovana výsledok pondelkového stretnutia nezodpovedá priebehu."Vyzerá to zle, ale v zápase sme boli miestami aj lepší. Oni však premenili viac šancí. Musíme častejšie chodiť pred bránku, strieľať a cloniť brankárovi. Keď budeme strieľať, budú padať góly. Atmosféra bola perfektná, nemôžeme sa sťažovať," skonštatoval strelec tretieho slovenského gólu, ktorý si na Kanaďanov trúfa: "Musíme si proti nim hlavne veriť, lebo sú tiež ľudia ako my. Vždy je veľká motivácia hrať proti nim, do zápasu pôjdeme s cieľom zvíťaziť."Súboje A-skupiny Na Hlinka Gretzky Cupe 2023 hostí české mesto Břeclav, o dve semifinálové miestenky tam okrem domácich mladíkov bojujú Nemci, Švédi a Američania. Česi v pondelkovom úvodnom zápase zdolali Američanov vysoko 7:2 a Švédi deklasovali Nemcov 11:1.