Bolesti chrbta i duše – aj tomu sa dá predísť, ak pracujete v zdravej firme

18.11.2024 (SITA.sk) - Prevencia onkologických ochorení, starostlivosť o duševné zdravie či ergonómia. Union zdravotná poisťovňa pozýva zamestnávateľov z celého Slovenska, aby sa zapojili do 15. ročníka unikátnej súťaže Zdravá firma roka. Spoločnosti rôznych kategórií sa môžu ešte do konca novembra prihlásiť do projektu, ktorý má motivovať firmy k čo najlepšej starostlivosti o zdravie svojich zamestnancov.Projekt Zdravá firma oslovil za ostatných 14 rokov súťaže už viac než 160 firiem. Zamestnávatelia dnes môžu súťažiť v troch kategóriách - výrobné spoločnosti, nevýrobné spoločnosti a spoločná kategória pre malé a stredné firmy. "Žijeme v hektickej dobe a v práci trávime veľa času. Aj preto cítime ako zdravotná poisťovňa odhodlanie ešte väčšmi povzbudiť zamestnávateľov po celom Slovensku, aby neváhali, a boli v šírení prevencie proaktívni," vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne. Zároveň dodáva, že Zdravá firma roka nie je len súťažou – cieľom je posilniť vzájomnú diskusiu medzi firmami či organizáciami, venujúcimi sa osvete. Vďaka účasti na projektoch Zdravej firmy môžu spoločnosti získať inšpiráciu od špičkových odborníkov alebo ostatných firiem a zlepšiť tak niečo aj vo svojej organizácii.Ostatné ročníky súťaže dokazujú, že zamestnávatelia sa neorientujú len na ergonomické pomôcky a bezpečnosť na pracovisku, vnímajú aj potreby zamestnancov v oblasti duševného zdravia a psychohygieny, čo Union zdravotná poisťovňa vníma ako veľmi prínosné a aktuálne. Víťazovi súťaže v každej z troch kategórii bude udelený titul "Zdravá firma roka" a taktiež nadštandardný "Deň zdravia" pre zamestnancov spoločnosti, ktorý organizuje Union zdravotná poisťovňa."Náš projekt oslovuje čím ďalej tým viac firiem a je skvelé sledovať jeho dosah. Ako príklad uvediem našu májovú konferenciu, ktorú sme venovali zdraviu žien. Od mnohých zúčastnených firiem sme dostali spätnú väzbu, že nadviazali spoluprácu s odborníkmi, ktorých sme im na konferencii predstavili, a do svojich aktivít pre zlepšenie zdravia začlenili napríklad onkoprevenciu, vzdelávanie o samovyšetreniach i workshopy s cieľom posilniť postavenie žien na pracovisku," konštatuje riaditeľka ľudských zdrojov Tatiana Sýkorová. S participantmi súťaže Zdravá firma roka Union plánuje v novom ročníku diskutovať o výzvach v oblasti ľudských zdrojov z hľadiska motivácie, no najmä o zdraví a prevencii.Zapojiť sa do súťaže Zdravá firma roka je možné prostredníctvom registračného formuláru do 30. novembra 2024. Dotazník obsahuje viacero kategórií, ktoré sú zamerané na rôzne aspekty starostlivosti o zamestnancov. O víťazovi súťaže Zdravá firma roka rozhodujú odborníci a odborníčky z oblasti zdravotníctva a personalistiky. Každá firma bude hodnotená bodmi, ktoré udelí odborná komisia. Vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v marci.