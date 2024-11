Protimonopolný úrad si posvietil na podmienky doručovania balíkov na Slovensku, Packeta ich musela upraviť

Sporné podmienky pre výdajné miesta

Rýchla reakcia spoločnosti zabránila sankciám

18.11.2024 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) z vlastného podnetu prešetril oblasť doručovania balíkových zásielok na výdajné miesta na území Slovenskej republiky (SR). Prešetrovanie PMÚ inicioval na základe informácií verejne dostupných na webstránke spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. , ktorá je najväčším doručovateľom balíkových zásielok na výdajné miesta v SR.Tieto informácie indikovali, že obchodné podmienky Packety by prevádzky mohli obmedzovať v spolupráci s inými doručovateľskými spoločnosťami. Obdobnú problematiku posudzovala v rámci rozhodnutia voči spoločnosti Zásilkovna s.r.o. aj česká súťažná autorita ( ÚOHS ).Zo zistení PMÚ vyplynulo, že výdajné miesta boli počas a určitú dobu po ukončení trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou Packeta povinné zdržať sa akéhokoľvek konkurenčného konania voči spoločnosti , t.j. mali pod hrozbou pokuty zakázané poskytovať rovnaké služby pre iného doručovateľa balíkových zásielok.Aktívny prístup PMÚ aj Packety priniesol rýchlu nápravu na trhu, keďže spoločnosť ihneď po začatí prešetrovania iniciatívne deklarovala zmenu svojich obchodných podmienok.V krátkom čase od začatia prešetrovania bola táto deklarovaná zmena zavedená do praxe a výdajné miesta boli oboznámené, že paralelná spolupráca s inými doručovateľmi balíkových zásielok nie je ďalej obmedzovaná PMÚ vzhľadom na aktívny prístup prešetrovanej spoločnosti a najmä rýchle zosúladenie obchodných podmienok s pravidlami hospodárskej súťaže ukončil prešetrovanie, keďže súťažné obavy boli týmto odstránené a daná vec už nepredstavuje prioritu.