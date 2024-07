Boli sme do nitky premočení a veľa sme nevideli, opísal Grigar otvárací ceremoniál olympiády v Paríži (video+foto)

Premočení do nitky

Problémy s ramenom

27.7.2024 (SITA.sk) - Keďže slovenského reprezentanta vo vodnom slalome Jakuba Grigara čakajú olympijské súťaže v Paríži až počas nasledujúceho týždňa, v piatok večer si mohol užiť otvárací ceremoniál OH 2024 a v sobotu predpoludním sa podieľal na slávnostnom otvorení Slovenského olympijského domu.Počas otvorenia olympiády bol dokonca vlajkonosičom slovenskej výpravy.„Z môjho pohľadu to bola veľká vec a bol som rád, že práve ja a Zuzka Paňková sme mohli držať slovenskú vlajku a reprezentovať na takom veľkom podujatí, aj keď nám počasie neprialo a na konci sme boli do nitky premočení a bolo nám trochu chladno," prezradil v rozhovore pre agentúru SITA.Priznal tiež, že športovci z lode toho nevideli mnoho. „Boli tam okolo diváci a nejaké pódia. Zažili sme si veľmi dobrú atmosféru a hľadali každú jednu slovenskú vlajku, kývali sme, kričali a spievali. To bolo práve to pekné. Inak z tej lode toho človek veľa nevidel," pokračoval kajakár, ktorý bude v Paríži obhajovať striebro z Tokia 2021.Po netradičnom defilé - plavbe loďou po Seine - zamierili Slováci veľmi rýchlo späť do olympijskej dediny. „Keďže nám počasie neprialo, tak sme sa snažili nasadnúť na čo najskorší autobus a dostať sa do dediny, aby sme sa mohli prezliecť, dať si teplú sprchu a zababušiť sa do perín. V posteli som bol okolo pol dvanástej," dodal Grigar.Na vyladenie formy má ešte niekoľko dní, ale cíti sa byť pripravený. „Môžem povedať, že na olympijské hry sme sa pripravili dobre. Posledné tréningy vyzerali naozaj dobre. Myslím si, že fyzicky aj technicky som pripravený dobre. Teraz to bude už len o tom preniesť to na súťažnú trať, aby som to mentálne zvládol a ukázal to, čo je vo mne," povedal.Prostredie v Paríži sa mu pozdáva. „Kanál je celkom dobrý a organizátori to upravili do takej podoby, aby to bolo veľmi férové a dalo sa tam dobre súťažiť. Myslím si, že je to kanál, ktorý by nám mohol vyhovovať a na ktorom môžeme zájsť dobré výsledky," myslí si.Jakub Grigar má dlhodobo problémy s ramenom. „Bolesť tam je a každý deň to cítim. Pracujeme na tom, aby rozsahy ramena a jeho výkon bol na sto percentách. Aby som bol poriadne pripravený a mohol podávať dobré výkony," uzavrel. Kvalifikáciu absolvuje v utorok 30. júla, očakávané semifinále a finále o dva dni neskôr.