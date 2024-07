Slovenský olympijský dom v Paríži otvoril Pellegrini, hostia majú príležitosť spoznať našu históriu či kultúru (video+foto)

27.7.2024 (SITA.sk) - Slovenský olympijský dom v Paríži (Maison Slovaque) otvorili deň po oficiálnom začiatku olympijských hier vo francúzskej metropole.V sobotu predpoludním ho slávnostne otvoril nový slovenský prezident Peter Pellegrini spolu s generálnym sekretárom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasom Cormannom, slovenským veľvyslancom vo Francúzsku Jánom Šothom, prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antonom Siekelom, slovenským ministrom cestového ruchu a športu Dušanom Keketim a reprezentantom vo vodnom slalome Jakubom Grigarom . Spomenutý poltucet spoločne prestrihol pásku v Parku La Villette na severovýchode Paríža.„Ide o najväčší športový sviatok, ktorý sa koná raz za štyri roky a vzbudzuje pozornosť celého sveta. Odkaz Slovenského domu by mal byť odkazom k nám domov, že hoci športovci pochádzajú z rôznych kútov Slovenska a reprezentujú nás v rôznych disciplínach, tak ich spája jedno - že na hrudi majú všetci slovenský dvojkríž a ich jedinou úlohou je spolu v jednote bojovať za Slovenskú republiku. Šport tu ľudí spája a nie rozdeľuje. Šport je o pokoji, snahe nastoliť mier a zmierenie. Myslím si, že na Slovensku nám mnoho týchto symbolov chýba. Olympiáda by mohla byť jedným z impulzov, kedy si na Slovensku uvedomíme, že nie je dobré sa stále rozdeľovať a hádať. Že ak chceme krajinu posúvať krajinu dopredu, tak sa musíme spojiť tak, ako sa na olympiáde dokážu spojiť naši športovci," uviedol Peter Pellegrini.„Hostia majú príležitosť spoznať našu históriu či kultúru. Je veľmi dôležité využiť tento potenciál. Verím, že slovenský dom bude plný hostí, ktorí si v ňom nájdu presne to, čo hľadajú. A neskôr ich to presvedčí, aby navštívili aj Slovensko," poznamenal šéf slovenského olympizmu Anton Siekel „Dúfam, že slovenský dom bude reprezentovať našu vlasť, čo je aj hlavným cieľom nového ministerstva, prepájať ducha športu s prezentáciou Slovenska v zahraničí. Pripravili sme prezentáciu kultúrnych aj kulinárskych krás Slovenska. Verím, že sa tu budu všetci cítiť dobre, budú tu oslavovať športové úspechy," poznamenal minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi Slovenský olympijský dom v Paríži je otvorený od 27. júla do 11. augusta, denne v čase medzi 10.00 a 23.00 h. Na jeho prevádzke sa podieľa aj organizácia na podporu cestového ruchu Slovakia Travel