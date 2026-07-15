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15. júla 2026
Bolívijská prokuratúra vyšetruje verbovanie občanov do ruskej armády pod zámienkou pracovných ponúk
Bolívijské úrady začali vyšetrovanie prípadov občanov, ktorí mali byť nalákaní do Ruska falošnými pracovnými ponukami a následne nasadení do bojov proti Ukrajine. Impulzom boli aj videá kolujúce na ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Bolívijské úrady začali vyšetrovanie prípadov občanov, ktorí mali byť nalákaní do Ruska falošnými pracovnými ponukami a následne nasadení do bojov proti Ukrajine. Impulzom boli aj videá kolujúce na sociálnych sieťach, na ktorých sú Bolívijčania v ruských vojenských uniformách.
Bolívijská prokuratúra začala vyšetrovanie údajného presunu občanov krajiny do Ruska, kde mali bojovať vo vojne proti Ukrajine. Generálny prokurátor Roger Mariaca oznámil začatie vyšetrovania po tom, ako sa na sociálnych sieťach objavili zábery Bolívijčanov oblečených v ruských vojenských uniformách.
Jedno z videí, ktoré malo vzniknúť priamo v oblasti bojov, zachytáva 29-ročného Bolívijčana Josého Maríu Soleta. „Náš každodenný život je čistý adrenalín,“ hovorí vo videu, na ktorom sa objavuje aj jeho bratranec a ďalší dvaja muži, zrejme z Peru a Kolumbie.
Soletova manželka v utorok uviedla, že jej manžel zahynul v bojoch na Ukrajine. Podľa televíznej stanice Red Uno mal v apríli dostať ponuku 16-tisíc dolárov za cestu do Ruska.
Podobné prípady preverujú aj úrady v Peru a Kolumbii. Vyšetrujú podozrenia z nelegálneho presunu svojich občanov na Ukrajinu pod zámienkou pracovných ponúk, ktoré mali v skutočnosti viesť k ich zapojeniu do vojnového konfliktu.
Ruské veľvyslanectvo v peruánskej Lime potvrdilo, že niektorí Peruánci podpísali zmluvy na službu v ruských ozbrojených silách. Zároveň však uviedlo, že tak urobili dobrovoľne a v súlade so zákonom.
Zdroj: SITA.sk - Bolívijská prokuratúra vyšetruje verbovanie občanov do ruskej armády pod zámienkou pracovných ponúk © SITA Všetky práva vyhradené.
Bolívijská prokuratúra začala vyšetrovanie údajného presunu občanov krajiny do Ruska, kde mali bojovať vo vojne proti Ukrajine. Generálny prokurátor Roger Mariaca oznámil začatie vyšetrovania po tom, ako sa na sociálnych sieťach objavili zábery Bolívijčanov oblečených v ruských vojenských uniformách.
Jedno z videí, ktoré malo vzniknúť priamo v oblasti bojov, zachytáva 29-ročného Bolívijčana Josého Maríu Soleta. „Náš každodenný život je čistý adrenalín,“ hovorí vo videu, na ktorom sa objavuje aj jeho bratranec a ďalší dvaja muži, zrejme z Peru a Kolumbie.
Soletova manželka v utorok uviedla, že jej manžel zahynul v bojoch na Ukrajine. Podľa televíznej stanice Red Uno mal v apríli dostať ponuku 16-tisíc dolárov za cestu do Ruska.
Podobné prípady preverujú aj úrady v Peru a Kolumbii. Vyšetrujú podozrenia z nelegálneho presunu svojich občanov na Ukrajinu pod zámienkou pracovných ponúk, ktoré mali v skutočnosti viesť k ich zapojeniu do vojnového konfliktu.
Ruské veľvyslanectvo v peruánskej Lime potvrdilo, že niektorí Peruánci podpísali zmluvy na službu v ruských ozbrojených silách. Zároveň však uviedlo, že tak urobili dobrovoľne a v súlade so zákonom.
Zdroj: SITA.sk - Bolívijská prokuratúra vyšetruje verbovanie občanov do ruskej armády pod zámienkou pracovných ponúk © SITA Všetky práva vyhradené.
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