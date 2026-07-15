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Obranný priemysel v strednej a východnej Európe rastie, Slovensko posilňuje svoju výrobnú úlohu


Tagy: Obranný priemysel PR

Rast dopytu a investícií mení región na jedno z kľúčových centier obranného priemyslu v Európe. Vojna na Ukrajine a rastúce bezpečnostné tlaky presúvajú región strednej a východnej Európy (CEE) z ...



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gettyimages 2252928584 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Rast dopytu a investícií mení región na jedno z kľúčových centier obranného priemyslu v Európe.


Vojna na Ukrajine a rastúce bezpečnostné tlaky presúvajú región strednej a východnej Európy (CEE) z okraja do centra európskej bezpečnostnej architektúry. Ako vyplýva zo štúdie spoločnosti KPMG The Underdog Advantage, región dnes predstavuje kľúčový operačný priestor NATO a zároveň rastúcu platformu pre obranný a bezpečnostný priemysel.

Rozhodnutie NATO zvýšiť obranné výdavky na 3,5 % HDP a ďalších 1,5 % na súvisiace investície vytvára silný impulz pre rozširovanie výroby, inovácie a modernizáciu obranného sektora v Európe.

Investície do obrany posilňujú úlohu regiónu CEE


Zvyšovanie obranných výdavkov povedie k rastu obranného priemyslu a rozširovaniu výrobných kapacít v oblasti zbraní, munície a obranných technológií. Osobitný význam pritom nadobúda práve región CEE, ktorý dnes funguje ako logistické, priemyselné a operačné zázemie NATO medzi Baltským a Čiernym morom. Krajiny strednej a východnej Európy urýchľujú modernizáciu ozbrojených síl, realizujú rozsiahle investície do obrany a rozvíjajú vlastné výrobné kapacity.

Popri príprave na konvenčné hrozby pokračujú aj investície do spravodajských, sledovacích a prieskumných systémov. Ukrajina v tomto kontexte zohráva špecifickú úlohu ako priestor rýchlej inovácie a testovania moderných obranných riešení.

Región CEE ponúka výraznú konkurenčnú výhodu v podobe kvalifikovanej pracovnej sily pre obranné a technologické investície. Opiera sa o dlhú tradíciu v inžinierstve, výrobe a informačných technológiách.

"Stredná a východná Európa už nie je len výrobným zázemím Európy. V dôsledku geopolitických zmien sa stáva strategickou platformou pre obranu, kde sa stretáva verejné financovanie, súkromný kapitál a reálna potreba rýchlej priemyselnej kapacity," uviedol Rudolf Sedmina, Partner v spoločnosti KPMG na Slovensku.

Slovensko ako priemyselná a investičná základňa


Slovensko si udržiava pozíciu špecializovanej investičnej destinácie najmä v oblasti automobilového priemyslu, elektroniky a pokročilej výroby. Disponuje kvalifikovanou a technicky zdatnou pracovnou silou s tradíciou v strojárstve, inžinierstve a IT, pričom mzdové náklady zostávajú konkurencieschopné v rámci Európy aj regiónu CEE.

Priemyselná základňa Slovenska umožňuje rýchlo transformovať existujúce kapacity na výrobu s duálnym využitím. To znižuje vstupné bariéry pre investorov a posilňuje jeho pozíciu v európskych obranných hodnotových reťazcoch. Slovensko zároveň profituje z integrácie do európskych priemyselných a dodávateľských štruktúr a kompatibility s NATO štandardmi, ktoré mu umožňujú rýchle zapojenie do obranných projektov.

"Zvyšovanie obranných výdavkov a nové európske financovanie vytvárajú pre slovenské firmy príležitosť rásť spolu s obranným priemyslom v Európe. Výhodou Slovenska je, že mnohé kapacity už existujú a dajú sa rozvíjať rýchlejšie a s nižšími vstupnými nákladmi," doplnil Rudolf Sedmina.

Európske financovanie ako strategický nástroj


Región CEE profituje z viacvrstvového systému financovania, ktorý prepája tradičné kohézne fondy EÚ s rastúcim počtom nástrojov zameraných priamo na obranu. Kohézna politika, Mechanizmus obnovy a odolnosti či Modernizačný fond naďalej podporujú rozvoj dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry a modernizáciu priemyslu.

Tieto investície sú kľúčové pre budovanie duálnej infraštruktúry, nevyhnutnej pre vojenskú mobilitu a odolnosť dodávateľských reťazcov. Zároveň rastie podpora inovatívnych technológií s duálnym využitím vrátane deep-tech riešení pre obranu, čím sa financovanie stáva strategickým nástrojom rozvoja celého sektora. Nové európske nástroje presúvajú projekty od výskumu k sériovej výrobe a spoločnému obstarávaniu.

Kľúčové výzvy pre ďalší rozvoj


Rýchly rozvoj obranného priemyslu v regióne sprevádzajú aj výzvy. Medzi najzásadnejšie patrí nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v technických a inžinierskych profesiách, rastúci tlak na infraštruktúru a logistické kapacity, ako aj komplexné regulačné požiadavky. Tie sú obzvlášť výrazné pri výrobe a exporte technológií s duálnym využitím. Firmy v týchto prípadoch musia súčasne spĺňať prísne bezpečnostné požiadavky, obchodné podmienky aj regulačné pravidlá, čo celý proces výrazne komplikuje.

ESG ako príležitosť pre obranný sektor


Geopolitická situácia v regióne je súčasťou širšej polykrízy, ktorá zahŕňa aj energetické a klimatické riziká či prístup k strategickým surovinám. V tomto kontexte sa zodpovedné obstarávanie stáva dôležitým pilierom budovania dlhodobej odolnosti obranného sektora.

Integrácia princípov ESG pomáha znižovať nové zraniteľnosti tým, že podporuje diverzifikáciu dodávateľských reťazcov, transparentnosť a efektívnejšie riadenie zdrojov. Tým zároveň obmedzuje závislosť od geograficky alebo politicky nestabilných partnerov. Zároveň zlepšuje prístup obranných firiem k súkromnému kapitálu, keďže finančné inštitúcie čoraz viac uprednostňujú projekty spĺňajúce kritériá udržateľnosti. Spoločnosti s vysokými ESG štandardmi tak získavajú lepší prístup k financovaniu a často aj výhodnejšie úverové podmienky.

O štúdii


Štúdia spoločnosti KPMG The Underdog Advantage analyzuje, ako aktuálne geopolitické zmeny a rast obranných výdavkov pretvárajú obranný a bezpečnostný sektor v strednej a východnej Európe. Vychádza z kombinácie ekonomických dát, investičných trendov, analýzy priemyslu a expertných vstupov a identifikuje hlavné faktory, ktoré budú formovať dlhodobý rozvoj odvetvia.

Viac sa dočítate v plnej verzii štúdie: The Underdog Advantage

Ďalšie informácie k tejto téme nájdete v našom blogu: Ako Európa vymazala diskont voči USA v obrannom sektore

Pripojte sa aj na náš bezplatný webinár: Prečo rastie hodnota obranných firiem a čo ukazujú valuácie v CEE

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Zdroj: SITA.sk - Obranný priemysel v strednej a východnej Európe rastie, Slovensko posilňuje svoju výrobnú úlohu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obranný priemysel PR
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