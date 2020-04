Bollywood sa lúči s hereckou hviezdou Rishi Kapoorom, ktorý v noci podľahol leukémii

Bol obrovský talent

Patril k bolywoodskej špičke

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Indický herec Rishi Kapoor zomrel vo veku 67 rokov na leukémiu. Jedného z najvýznamnejších bollywoodskych hercov hospitalizovali v stredu v Bombaji a nasledujúci deň skonal. Indické médiá o tom informovala jeho rodina.Kapoor sa vlani v septembri vrátil do Indie po takmer roku, ktorý strávil liečbou v Spojených štátoch. Vo februári ho dvakrát hospitalizovali.Na úmrtie známeho umelca už reagovali jeho kolega Amitabh Bachchan aj indický premiér Naréndra Módí, podľa ktorého bol Kapoor obrovským talentom.Kapoor pochádzal zo známej bollywoodskej dynastie. V indickej filmovej mekke pôsobili jeho otec Raj Kapoor aj starý otec Prithviraj Kapoor.Indickú národnú filmovú cenu získal ešte ako detský herec už hneď za svoju prvú rolu v romantickej dráme Mera Naam Joker (1970), ktorú režíroval jeho otec.Počas kariéry sa predstavil vo viac ako 90 filmoch. V práci pokračoval až do nedávna, pričom jeho posledný film The Body sa dostal do kín v roku 2019.V niekoľkých snímkach sa po jeho boku predstavila aj jeho manželka Nitu Singh a jeho syn Ranbir Kapoor zas patrí medzi bollywoodske špičky súčasnosti.