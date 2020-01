Bolo to rýchlejšie a taktickejšie ako v I. bundeslige, vraví Duda po svojom debute v Premier League

Dôležité víťazstvo

Stále poslední

19.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda má za sebou víťaznú premiéru v anglickej Premier League, kde bude do konca aktuálnej sezóny na hosťovaní v tíme Norwich City. V sobotňajšom zápase 23. kola proti AFC Bournemouth (1:0) nastúpil v drese "kanárikov" od úvodnej minúty a patril medzi najlepších hráčov na Carrow Road."Samozrejme, som veľmi šťastný. Všetci sa tešíme, pretože sme dosiahli dôležité víťazstvo. Urobili sme, čo od nás tréner chcel. V priebehu náročného zápasu sme hrali kompaktne," uviedol 25-ročný rodák zo Sniny na oficiálnom webe Norwichu City.Kmeňový hráč nemeckej Herthy Berlín, kde sa po nástupe Jürgena Klinsmanna na lavičku ocitol na "vedľajšej koľaji", si v sobotňajšom dueli veľmi dobre rozumel s ďalšími ofenzívnymi hráčmi - Emim Buendíom, Toddom Cantwellom aj strelcom jediného gólu Teemum Pukkim."Sú to šikovní chlapci. Vedia hrať futbal a radi hrajú na množstvo krátkych prihrávok. Vytvorili veľa príležitostí a užíval som si, že som s nimi mohol hrať. Je ťažké porovnávať I. bundesligu a Premier League po jedinom zápase, ale môžem povedať, že to bolo o čosi rýchlejšie a taktickejšie," dodal Duda.Niekdajšieho hráča poľskej Legie Varšava či slovenského MFK Košice po debute v "kolíske futbalu" trošku škrelo, že Norwich City nepridal ešte aspoň jeden gól."Škoda, že sme neskórovali aj druhýkrát, o našom víťazstve mohlo byť rozhodnuté trochu skôr. Najdôležitejšie však bolo vziať body za víťazstvo," poznamenal.Mužstvu kouča Daniela Farkeho patrí napriek triumfu naďalej posledné 20. miesto v tabuľke, priblížilo sa však k priečkam znamenajúcim záchranu medzi anglickou elitou."Bude dôležité, aby sme na tomto víťazstve stavali do ďalších stretnutí. Máme pred sebou náročný program s množstvom ťažkých zápasov. Bude veľmi dôležité, aby sme získavali ďalšie body," zakončil Ondrej Duda.