FC Liverpool v Premier League opäť nezaváhal a v šlágri zvíťazil nad Manchestrom United

Poistka v nadstavenom čase

Sklamanie v tíme ManUtd

19.1.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti FC Liverpool neokúsili prehru ani v 22. zápase v tejto sezóne Premier League. V šlágri 23. kola si FC Liverpool poradil s Manchestrom United 2:0 (1:0) a okrem 21 víťazstiev má v tejto sezóne PL na konte už len jednu remízu.Zverenci nemeckého trénera Jürgena Kloppa disponujú na čele tabuľky náskokom 16 bodov pred Manchestrom City a so zápasom k dobru suverénne kráčajú za ziskom prvého majstrovského titulu po 30 rokoch.O pätnáste ligové víťazstvo v neprerušenej sérii sa gólmi postarali Virgil van Dijk a Mohamed Salah.Holandský obranca skóroval hlavou po rohovom kope už v 14. min, egyptský útočník pridal gólovú poistku v tretej minúte nadstaveného času a to po prihrávke brankára Alissona.Brazílčan napodobnil svojho španielskeho predchodcu Pepeho Reinu, ktorý asistoval pri góle v roku 2010 v zápase Premier League proti Sunderlandu."Ďalší výnimočný moment. Užívame si svoju hru a víťazstvá. Dôležité je zostať hladný po úspechu a túžiť dosiahnuť stále viac," uviedol kapitán FC Liverpool Jordan Henderson na webe BBC Sport."Je to úľava, že sme zvíťazili. Najmä v prvom polčase sme dominovali a mohli streliť aj tri góly. V 85-90% tohto zápasu sme boli lepší, ale druhý gól prišiel až na konci. Moji hráči dnes hrali s úžasnou energiou," pochválil svoj tím Jürgen Klopp."Sme veľmi sklamaní. Tento výsledok sme si nezaslúžili. Za stavu 0:1 mohol vyrovnať Anthony Martial. To tam malo padnúť," skonštatoval obranca ManUtd Luke Shaw.