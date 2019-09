Bolsonaro: Amazónia nie je zničená a je suverénnym územím Brazílie

Na archívnej snímke brazílsky prezident Jair Bolsonaro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. septembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý sa nedávno stal terčom kritiky za lesné požiare zúriace v Amazónii, v utorok vo Všeobecnej rozprave 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN vyhlásil, že dažďový prales je suverénnym územím jeho krajiny.uviedol Bolsonaro citovaný agentúrou AFP.Narážal tým na nedávne ostré slovné výmeny a zhoršenie vzťahov medzi Brazíliou a Francúzskom, ktoré bolo jedným z najhlasnejším kritikov postupu Brazílie pri hasené požiarov v amazonskom pralese. V rámci tejto polemiky francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že otázka suverenity nad Amazóniou je "otvorenou záležitosťou". Na území Brazílie sa pritom nachádza až 60 percent plochy amazonského pralesa.Bolsonaro na margo tejto slovnej prestrelky dodal, že každá iniciatíva, ktorá pomôže ochrane Amazónie, musí súčasne rešpektovať zvrchovanosť Brazílie.vyhlásil.Bolsonaro súčasne poprel, že Amazónia je zničená, ako to tvrdia médiá.vyzval.Poznamenal, že za jeho vlády sa v Brazílii podarilo výrazne znížiť kriminalitu, a uviedol, že Brazília je aj priateľskejšia voči cudzincom.Brazília sa podľa Bolsonara hlási k rešpektovaniu ľudských práv a demokracie, slobody slova i vierovyznania a odsudzuje útoky spáchané kvôli viere. Jeho krajina je oddaná šíreniu mieru, čo dokazuje aj svojou účasťou v mierových misiách OSN, napríklad na Haiti, v Konžskej demokratickej republike či v Libanone. Potvrdil tiež ochotu Brazílie zapájať sa aj naďalej do týchto misií a podieľať sa na výcviku jej nových príslušníkov.