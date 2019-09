Na Oravskom hrade chystajú interaktívne prehliadky pre študentov

Oravský hrad. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Oravský Podzámok 24. septembra (TASR) – Deti a študenti preniknú do sveta histórie aj cez netradičné interaktívne prehliadky Oravského hradu, ktoré sa uskutočnia v stredu (25. 9.) a štvrtok (26. 9.). Informovala o tom riaditeľka správcovského Oravského múzea Mária Jagnešáková.načrtla riaditeľka múzea.Podujatie je určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl – školské výlety. Trasa prehliadky je tradičná aj s výkladom lektora. Vstupy do hradu budú v čase od 9.00 h do 14.00 h. Na podujatie je potrebná rezervácia.Oravský hrad, vybudovaný na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako „orlie hniezdo“, je jednou z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.