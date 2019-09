Bolsonaro obvinil komisárku OSN zo zasahovania do záležitostí Brazílie

Na archívnej snímke brazílsky prezident Jair Bolsonaro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brazília 4. septembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro obvinil v stredu vysokú komisárku OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovú, že sa mieša do vnútorných záležitostí Brazílie, ako to podľa neho robí aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informovala o tom agentúra AFP.Bývalá čilská prezidentka Bacheletovátým, že zasahuje do vnútorných záležitostí Brazílie a, napísal Bolsonaro na Twitteri.Bacheletová sa v stredu na tlačovej konferencii vo švajčiarskej Ženeve vyjadrila, že ju znepokojujú obmedzenia v otázke ľudských práv v Brazílii.Zhoršenie vzťahov medzi Brazíliou a Francúzskom a veľmi ostré slovné výmeny medzi ich prezidentmi spôsobila situácia ohľadom rozsiahlych požiarov v Amazónii. Macron, ako i ďalší európski lídri totiž spochybnili Bolsonarovo odhodlanie chrániť amazonský ekosystém.