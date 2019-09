Šefčovič: Von der Leyenová má zložitú úlohu vyskladať novú eurokomisiu

Na archívnej snímke M. Šefčovič. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. septembra (TASR) - Doterajší podpredseda Európskej komisie (EK) pre energetickú úniu Maroš Šefčovič by rád pokračoval v niektorých rozbehnutých projektoch, na ktorých sa vďaka svojej pracovnej agende v exekutíve EÚ zúčastňoval, bude však musieť rešpektovať rozhodnutie budúcej šéfky eurokomisie Ursuly von der Leyenovej. Tá najneskôr začiatkom budúceho týždňa rozhodne o rozdelení portfólií medzi národných eurokomisárov.Šefčovič, v rozhovore po stredajšom stretnutí s premiérom SR Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktorého predtým na vlastnú žiadosť prijala aj von der Leyenová, upozornil, že sa už viackrát zišiel so šéfkou budúcej eurokomisie a spolu diskutovali aj o novej podobe tejto inštitúcie.opísal situáciu.Spresnil, že aj stredajší rozhovor Pellegriniho s von der Leyenovou ukázal, že ide o silno diskutovanú tému. Pellegrini pred novinármi odmietol prezradiť obsah rozhovoru s budúcou šéfkou eurokomisie a dodal, že potrebné vyhlásenia chce urobiť ona sama, pričom však priznal, že Šefčovič má na to, aby si udržal podpredsednícke kreslo. Slovenský eurokomisár v tejto súvislosti dodal, že verejnosť sa viac detailov dozvie zrejme až na budúci týždeň.Na otázku TASR, či po medializovaných správach, že podpredsednícke kreslo v EK získa česká eurokomisárka Věra Jourová, nominantka jednej z krajín Vyšehradskej štvorky (V4), nie sú ohrozené jeho vyhliadky na udržanie si funkcie podpredsedu, Šefčovič zopakoval, že to závisí od rozhodnutia von der Leyenovej. V tejto súvislosti pripomenul, že je pre ňu dôležité nájsť v kolégiu komisárov nielen potrebnú politickú, ale aj rodovú rovnováhu.uviedol Šefčovič.Zároveň však zdôraznil, že sa von der Leyenová rozhodne o konečnej podobe eurokomisie, až keď budú známe všetky kandidatúry, teda aj tá talianska. Nová vláda v Ríme by mala svojho nominanta na eurokomisára oznámiť vo štvrtok.konštatoval Šefčovič.V súvislosti s menom slovenského eurokomisára sa už hovorilo, že by mal záujem o niektoré z ekonomických, finančných či digitálnych portfólií. Šefčovič v tejto súvislosti priznal, že už dlhodobo naznačuje, že ak by sa dalo, rád by pokračoval v naštartovaných projektoch, kde sa podarilo urobiť. Či už ide o úspechy na úseku elektromobility, o novú spoluprácu ako sa postarať o regióny najviac postihnuté ekonomickou transformáciou, čo je na Slovensku prípad baníctva na Hornej Nitre.upozornil. Dodal, že je na novej šéfke EK, ako vyhodnotí jeho doterajšie skúsenosti a všetko to, čo doteraz v Európskej komisii dosiahol.(spravodajca TASR Jaromír Novak)