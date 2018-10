Bolsonaro zlúči ministerstvá životného prostredia a poľnohospodárstva

Jair Bolsonaro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brazília 31. októbra (TASR) - Novozvolený brazílsky krajne pravicový prezident Jair Bolsonaro zlúči ministerstvo životného prostredia s rezortom poľnohospodárstva. Pre novinárov to v utorok potvrdil Bolsonarov poradca Onyx Lorenzoni, pravdepodobne budúci personálny šéf jeho kabinetu.Informovala o tom v stredu spravodajská stanica France 24.Bolsonaro začal so svojimi vrcholnými poradcami pracovať na zostavení novej vlády iba dva dni po svojom víťazstve v druhom kole prezidentských volieb. Bolsonaro, ktorý má podporu vplyvnej brazílskej agropriemyselnej loby, myšlienku spojenia oboch týchto ministerstiev nadhodil už v minulosti.Environmentalisti takúto myšlienku skritizovali a varovali, že pripravovaný krok by mohol ohroziť amazonský dažďový prales. Podľa aktivistov bude činnosť ministerstva životného prostredia ľahšie podliehať obchodným záujmom.Bývalá brazílska šéfka tohto rezortu Marina Silvová označila predmetné rozhodnutie zaa vyhlásila, že novo vytvorené ministerstvo bude podporovať odlesňovanie.Amazónia, z ktorej ročne zmizne 52.000 štvorcových kilometrov porastu, je životne dôležitá pre premenu oxidu uhličitého na kyslík v atmosfére, ako aj pre spomalenie globálneho otepľovania. Väčšina Amazónie sa nachádza v Brazílii, ktorá v uplynulých rokoch podnikla významné opatrenia na zníženie odlesňovania.Za uplynulých 50 rokov zaniklo približne 20 percent tohto dažďového pralesa, tvrdí Svetový fond na ochranu prírody (WWF), podľa ktorého silná ekonomika závisí od životného prostredia.