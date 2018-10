Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 31. októbra (TASR) - Irán si predvolal dánskeho veľvyslanca v Teheráne, čím reagoval na obvinenia Kodane, že Irán údajne plánoval zabiť v Dánsku člena iránskej opozičnej skupiny. Informovala o tom iránska oficiálna tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí Bahráma Kásemího.Podľa agentúry IRNA Irán vyjadril "ostrý protest" voči tomu, čo nazvaldánskych úradov.Iránske ministerstvo zahraničných vecí tieto obvinenia zo strany Dánska rázne poprelo. Kásemí v súvislosti s týmto prípadom dodal, že ide o súčasť plánov nepriateľov, ktoré majú poškodiť vzťahy Iránu s Európskou úniou.Agentúra AP pripomína, že dánska tajná služba (PET) v utorok uviedla, že policajná operácia, v rámci ktorej 28. septembra nakrátko odrezali Kodaň od zvyšku Dánska, bola súčasťou pokusov o zmarenie plánu iránskej tajnej služby zabiť v Dánsku člena iránsko-arabskej povstaleckej skupiny.Riaditeľ PET Finn Borch Andersen povedal, že 21. októbra polícia zatkla nórskeho občana iránskeho pôvodu pre podozrenie, že bol zapojený do plánu na zabitie člena iránskej opozičnej skupiny. Mal pritom spolupracovať s iránskou tajnou službou.Zadržaný ostane vo väzbe do súdneho procesu, ktorý ho čaká 8. novembra, a obvinenia voči svojej osobe odmieta. Na jeho zatknutí spolupracovala PET aj so švédskou a nórskou tajnou službou.Zaistená osoba spolu s ďalšími ľuďmi zhotovovala v dánskom meste Ringsted, ležiacom 60 kilometrov juhozápadne od Kodane, fotografie iránskych exulantov. Predmetom ich záujmu boli členovia arabskej separatistickej skupiny ASMLA, ktorá bojuje za odtrhnutie iránskej provincie Chúzestán.