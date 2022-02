Boľšunov vybojoval v behu na lyžiach zlato, Koristek dosiahol v pretekoch solídny čas

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2022 - Reprezentant Ruského olympijského výboru (ROV) Alexander Boľšunov sa stal olympijským šampiónom v behu na lyžiach na modifikovanej "päťdesiatke" voľným spôsobom, ktorú sa organizátori pre silný vietor a mráz rozhodli skrátiť na 28,4 kilometra.Najväčší favoriti na medailové umiestnenie sa od úvodu držali pohromade, no postupne dokázala držať tempo iba skupinka okolo 25-ročného Rusa, ktorý na ZOH v Pekingu získal už piaty cenný kov, tretí zlatý. Striebro si v sobotňajších pretekoch vybojoval ďalší Rus Ivan Jakimuškin s mankom 5,5 sekundy. Tretí bol so stratou siedmich sekúnd Nór Simen Hegstad Krüger.Slovenský reprezentant Ján Koristek dosiahol v pretekoch pomerne solídny čas. V ťažkých podmienkach ho klasifikovali na 40. pozícii so stratou 5:53 min. na Boľšunova. Dvadsaťpäťročný Zvolenčan si tak vylepšil umiestnenie zo skiatlonu, v ktorom obsadil 45. priečku.