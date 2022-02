Nový tréner Dueňas spoznáva svoje zverenky na sústredení v Bratislave, zaviedol niekoľko zmien

Vo výbere sú aj skúsené hráčky

Dueňas zmenil zaužívané veci

Majú dobrý kolektív



Káder reprezentácie SR hádzanárok na februárovom sústredí v Bratislave:

Brankárky: Annamária Musáková, Viktória Voržáčková, Soňa Furgaláková

Pivotky: Nikoleta Trúnková, Petra Pálová

Krídelníčky: Martina Popovcová, Bibiana Štefaniková, Katarína Pócsíková, Lenka Ratvajská

Spojky: Katarína Kostelná, Dorota Bačenková, Vladimíra Bajčiová, Adriána Holejová, Alena Dvorščáková, Diana Mária Vargová, Olívia Ščípová, Karolína Matušincová, Vivien Zlatinská, Lucia Kovácsová





19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nový tréner slovenskej reprezentácie hádzanárok Jorge Dueňas aktuálne už spoznáva nové zverenky na sústredení v Bratislave. Pozvánku na tréningový kemp dostali väčšinou hráčky z domácich klubov nadnárodnej MOL ligy žien, keďže aktuálne nie je asociačný termín."Čakal som na túto akciu, lebo chcem lepšie spoznať úroveň týchto slovenských hráčok a prezentovať im moje predstavy o hernom štýle,“ povedal španielsky kouč Jorge Dueňas, cituje ho Slovenský zväz hádzanej (SZH) v tlačovej správe.Asistentom nového kormidelníka je Peter Pčola. "Chceme zistiť, ako bude fungovať naša spolupráca a nejakým smerom sa pohnúť vpred. Zároveň chceme čo najviac spoznať hráčky, získať o nich poznatky a mať spätnú väzbu," prezradil.Trénerský tandem musel spraviť zmeny v porovnaní s pôvodnom nomináciou, namiesto kvarteta Rebičová, Dulinová, Pénzes a Tulipánová dostali pozvánku Bačenková, P. Pálová, Zlatinská a L. Kovácsová. V 19-člennom výbere sú aj skúsené hráčky, ktoré si zahrali v decembri 2021 na majstrovstvách sveta v Španielsku.Jednou z nich je pivotka Nikoleta Trúnková z Iuventy Michalovce, ktorá v stredu a vo štvrtok hrala súťažné zápasy."Máme za sebou náročný program, ale tréner nám dal priestor aj na regeneráciu. Prvý dojem z nového kouča je dobrý. Povedal nám, že keď niečo chceme dosiahnuť, máme veriť tomu, čo nám povie. Zmenil niektoré zaužívané veci, napríklad zaviedol porady pred tréningom, na nich sa potom už len pracuje. Je to aj výhoda, lebo takto sa trénuje v zahraničí. Myslím si, že budeme napredovať. Pri jednoduchej angličtine nebude problém s komunikáciou. Zatiaľ sa hanbíme rozprávať, ale rozumieme a každá vie, čo má robiť,“ prezradila Trúnková.Krídelníčka Katarína Pócsíková priznala, že po zmene na poste kormidelníka je to iné. "Nechcem však porovnávať jednotlivých trénerov. Myslím si, že každý nám dá niečo z hádzanárskej stránky. Na spoluprácu s Jogem Dueňasom sa určite tešíme. Ja som aj rada, že v úlohe asistenta tu máme klubového trénera, čo môže byť pre nás Šalianky prínos, keď to potom dokážeme preniesť do klubu,“ poznamenala.Na margo množstva mladých hráčok skúsená ľaváčka doplnila: "Poznáme sa, keďže sa pravidelne stretávame na klubovej i reprezentačnej úrovni. Sú to šikovné dievčatá. Kolektív v národnom tíme bol vždy dobrý, o to sa báť nemusíme."