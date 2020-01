Bolt bol na Australian Open blízko senzácie, v pavúku idú ďalej aj Halepová a Kerberová (video)

Hladký postup Kerberovej

Thiema potrápil domáci Bolt

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Česká tenistka a aktuálna svetová dvojka Karolína Plíšková pokračuje vo svojom víťaznom ťažení. V roku 2020 zatiaľ vyhrala všetkých šesť zápasov, triumfovala na turnaji v austrálskom Brisbane a naďalej má šancu na zisk premiérového grandslamového titulu. V Melbourne si vo štvrtkovom zápase 2. kola poradila s Nemkou Laurou Siegemundovou 6:3, 6:3, no priznáva, že to rozhodne nebol ľahký zápas."Necítila som sa perfektne, ale odohrala som dobrý zápas. Proti nej sa vždy hrá ťažko, pretože hrá veľmi variabilne, často skracuje hru alebo hrá slajzované údery. Snažila som sa hrať svoju hru, zostať pozitívna a dobre podávať," zhodnotila zápas Plíšková na tlačovej konferencii, ktorú priniesol oficiálny web podujatia.Okrem toho Češka dodala, že v Melbourne bola už niekoľko dní pred začiatkom turnaja, aby si zvykla na podmienky a hoci postúpila iba do tretieho kola, tak sa cíti sebavedomo.Rodáčku z mesta Louny čaká v treťom kole Ruska Anastasia Pavľučenkovová a pokiaľ všetko dopadne podľa papierových predpokladov, v osemfinále si zahrá s miestnou šampiónkou z roku 2016 Angelique Kerberovou.Nemka doposiaľ stratila na turnaji iba deväť gemov a po Talianke Elisabette Cocciarettovej zdolal aj domácu Priscillu Honovú 6:3, 6:2. "Snažila som sa sústrediť na môj herný plán a nerozmýšľať nad podmienkami. Dnes som hrala lepšie ako v prvom kole a je to dobrý pocit mať za sebou dva úspešné zápasy, navyše oba v dvoch setoch," uviedla Kerberová.V ďalšom kole je aj rumunská tenistka Simona Halepová. Aktuálna svetová trojka zdolala vo štvrtkovom zápase Britku Harriet Dartovú po setoch 6:2, 6:4. V zápase päťkrát prelomila podanie súperky a ťažila najmä z jej nevynútených chýb. Dartová ich v zápase zahrala až 34, čo v priemere takmer dve chyby na gem.V mužskej časti sa poriadne natrápil na postup do 3. kola Rakúšan Dominic Thiem. V súboji s domácim Alexom Boltom prehrával 1:2 na sety, ale následne sa dokázal skoncentrovať a už Austrálčanovi dovolil získať iba tri hry.Rodák z Viedne napokon zvíťazil 6:2, 5:7, 6:7 (5), 6:1, 6:2 a opäť potvrdil, že je expertom na dramatické koncovky. V predošlej sezóne vyhral 15 z 18 rozhodujúcich setov, čo bolo najviac spomedzi hráčov, ktorí takýchto setov absolvovali aspoň desať."Toto je presne to, čo sme chceli dosiahnuť v období medzi sezónami - získať fyzickú kondíciu a lepšie psychicky zvládať päťsetové zápasy. Australian Open je už na začiatku roka, takže je potrebné čo najlepšie sa na sezónu pripraviť. Samozrejme, diváci boli na strane Alexa, ale je lepšie hrať pred zaplnenými tribúnami, ako na prázdnom štadióne," skonštatoval Thiem pre oficiálny web Asociácie tenisových profesionálov (ATP).