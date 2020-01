Porte vyhral tretiu etapu Tour Down Under, Sagan a Baška podľa očakávania zaostali (video)

Porte pochválil tímových kolegov

Baška klesol v bodovacej súťaži



Výsledky - Tour Down Under 2020



štvrtok



3. etapa (Unley - Paracombe, 131 km): 1. Richie Porte Trek-Segafredo 3:14:09 h, 2. Robert Power (obaja Aus.) Sunweb +5 s, 3. Simon Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +5, 4. Rohan Dennis (Aus.) Team INEOS +5, 5. Diego Ulissi (Tal.) UAE Team Emirates +5, 6. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott +5,... 74. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +3:00 min, 136. Erik Baška (SR) Bora-Hansgrohe +12:36 min



Poradie po 3. etape: 1. Richie Porte (Aus.) Trek-Segafredo 10:10:24 h, 2. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott +6 s, 3. Robert Power (Aus.) Sunweb +9, 4. Simon Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +11, 5. George Bennett (N. Zél.) Jumbo Visma +14, 6. Diego Ulissi (Tal.) UAE Team Emirates +15,... 100. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +9:27 min, ...135. Erik Baška (SR) Bora-Hansgrohe +18:59.



Bodovacia súťaž: 1. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott 29 bodov, 2. Jasper Philipsen (Belg.) UAE Team Emirates 26, 3. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal 24,... 11. Erik Baška (SR) 13



1. Richie Porte Trek-Segafredo 3:14:09 h, 2. Robert Power (obaja Aus.) Sunweb +5 s, 3. Simon Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +5, 4. Rohan Dennis (Aus.) Team INEOS +5, 5. Diego Ulissi (Tal.) UAE Team Emirates +5, 6. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott +5,...1. Richie Porte (Aus.) Trek-Segafredo 10:10:24 h, 2. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott +6 s, 3. Robert Power (Aus.) Sunweb +9, 4. Simon Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +11, 5. George Bennett (N. Zél.) Jumbo Visma +14, 6. Diego Ulissi (Tal.) UAE Team Emirates +15,..., ...1. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott 29 bodov, 2. Jasper Philipsen (Belg.) UAE Team Emirates 26, 3. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal 24,...

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Austrálsky cyklista Richie Porte vyhral 3. etapu na pretekoch Tour Down Under a zároveň sa stal novým lídrom celkového priebežného poradia.Cyklista tímu Trek-Segafredo zaútočil v záverečnom 1,7 km dlhom prudkom stúpaní s priemerom 9,3% a vzdialil sa skupinke cyklistov, ktorá za ním v cieli zaostala o päť sekúnd.Druhý skončil ďalší Austrálčan Robert Power z tímu Sunweb a tretí Brit Simon Yates zo zoskupenia Mitchelton-Scott.Etapa z Unley do Paracombe sa odohrávala vo zvlnenom teréne a merala 131 km. So spomenutým odstupom piatich sekúnd prišlo do cieľa osem cyklistov, ďalší sa trúsili rozdrobení do menších skupiniek.V celkovom poradí má Porte na čele náskok šiestich sekúnd pred Juhoafričanom Darylom Impeyom (Mitchelton-Scott) a deviatich sekúnd pred Robertom Powerom."Klobúk dolu pred mojimi spolujazdcami. Urobili veľmi dobrú prácu pri kontrole úniku. Na začiatku záverečného stúpania som sa cítil dobre a pokúsil som sa utvoriť si náskok. V samom závere sme bojovali s protivetrom, čo nám znemožnilo ešte zvýšiť svoj náskok," zhodnotil Richie Porte pre portál Cyclingnews.V podobnej etape s cieľom v Paracombe zopakoval svoj triumf z roku 2017. V predmetnom roku sa stal napokon aj celkovým víťazom pretekov, z edícií 2015, 2016, 2018 a 2019 má na konte druhé miesta.Slováci v drese Bora-Hansgrohe podľa predpokladov v 3. etape zaostali. Juraj Sagan prišiel do cieľa tri minúty po víťazovi na 74. mieste a Erik Baška nabral manko 12 a pol minúty, stačilo mu to na 136. miesto. V celkovom poradí je Juraj Sagan na stej a Erik Baška na 135. priečke.V bodovacej súťaži Baška klesol zo šiesteho na jedenáste miesto. Na čele je Impey. Už 35-ročný rodák z Johannesburgu je celkový víťaz Tour Down Under z posledných dvoch ročníkov a v Južnej Austrálii túži po víťaznom hetriku.Preteky Tour Down Under majú šesť etáp a vyvrcholia v nedeľu slávnym stúpaním na Willunga Hill. Tento rok v austrálskom úvode sezóny chýba Peter Sagan, na ktorého čakajú prvé preteky o pár dní v Argentíne na 38. ročníku podujatia Vuelta a San Juan Internacional.