Bolton: Irán si nesmie mýliť opatrnosť USA so slabosťou

Na archívnej snímke poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton, 10. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 23. júna (TASR) - Po tom, ako americký prezident Donald Trump odvolal tento týždeň odvetné údery na iránske ciele, jeho poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton varoval v nedeľu Irán, aby "si nemýlil opatrnosť a zdržanlivosť USA so slabosťou".vyhlásil Bolton na tlačovej konferencii s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Jeruzaleme.Trump v piatok oznámil, že na poslednú chvíľu odvolal nálety na iránske ciele, keď mu generáli oznámili, že by pri nich zahynulo 150 ľudí, čo by podľa neho nebola primeraná reakcia na štvrtkové zostrelenie amerického prieskumného bezpilotného lietadla Iránom.Teherán tvrdí, že dron narušil vzdušný priestor Iránu, čo Washington popiera s tým, že lietadlo bolo zostrelené nad medzinárodnými vodami v Hormuzskom prielive.Bolton potvrdil, že Spojené štáty uvalia na Teherán ďalšie sankcie, a zdôraznil, že Irán nikdy nesmie získať jadrové zbrane. Zopakoval tiež vyjadrenie Trumpa, keď povedal:Dodal, že Trump zastavil údery na Irán len "tentoraz".Netanjahu povedal, že iránska agresia v regióne prudko narástla krátko po podpísaní tzv. jadrovej dohody Teheránu so svetovými veľmocami z roku 2015. Následné zrušenie sankcií podľa neho viedlo k "explózii teroru a agresie" zo strany Teheránu.Bolton pricestoval do Izraela na trojstranné stretnutie s izraelským a ruským náprotivkom Meirom Benom-Šabbatom a Nikolajom Patruševom. V tejto súvislosti poznamenal, že "súčasné okolnosti v regióne robia naše rozhovory ešte aktuálnejšími".Rozhovory národnobezpečnostných poradcov sa budú konať v pondelok a utorok v Jeruzaleme, očakávanými témami sú situácia v regióne, konflikt v Sýrii či najnovšia eskalácia napätia s Iránom. Podľa Netanjahua pôjde o "nevídané, historické stretnutie".Denník New York Times informoval, že Bolton sa stretne aj s izraelskými expertmi, ktorí v minulosti viackrát simulovali útoky na iránske jadrové zariadenia.