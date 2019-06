Mesto Leopoldov vysypalo odpad z 30 smetných nádob a urobilo analýzu

Koše na triedenie odpadu (ilustračné foto) Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Leopoldov 23. júna (TASR) – Mesto Leopoldov rozdá v nasledujúcich dňoch 950 kompostérov pre rodinné domy a mestské organizácie. Urobilo totiž analýzu odpadu, ktorý Leopoldovčania produkujú. V polovici mája odviezlo 30 náhodne vybraných nádob s komunálnym odpadom z rodinných domov a päť z bytoviek. Na dvore požiarnej zbrojnice ich pracovníci mestského úradu spolu so združením Priatelia Zeme vysypali a odpad ručne ešte dotriedili. Výsledok označila primátorka Terézia Kavuliaková za alarmujúci.uviedla. Horšie dopadli smetné nádoby bytových domov.Obyvatelia bytových domov vyhadzujú podľa zistenia z hasičského dvora veľmi veľa jedla a zvyškov z jeho príprav. Mali by sa vylepšiť v separovaní.uviedla primátorka. Z objemu, ktorý ľudia z bytov vyhodili do nádoby s komunálnym odpadom, bolo ešte takmer sedem percent separovateľného papiera, viac ako päť percent skla, takmer desať percent plastov, viac ako dve percentá kovu a 34 percent kompostovateľného odpadu. Neskonzumované jedlo predstavovalo 13 percent.Primátorka dodala, že pre obyvateľov pripravili stretnutia, na ktorých ich budú informovať o tom, ako kompostovať biologicky rozložiteľný odpad. Mesto Leopoldov vyváža smeti na skládku v Rakoviciach, jeho objem chce lepším separovaním a kompostovaním znížiť. V dôsledku toho by mesto mohlo znížiť poplatky za odpad obyvateľom.