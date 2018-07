Bolton: KĽDR môže ukončiť svoj jadrový program v priebehu jedného roka

John Bolton, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. júla (TASR) - Vedenie KĽDR môže ukončiť svoj jadrový program v priebehu jedného roka. Vo vysielaní televízie CBS to vyhlásil poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra Jonhap.Podľa Boltona Spojené štáty vypracovali program, ktorý umožní v priebehu jedného roka ukončiť program KĽDR na výrobu zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet.zdôraznil Bolton.Dodal, že americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v dohľadnom čase prediskutuje tento problém s vedením KĽDR. Bolton však neuviedol, kedy k tomu dôjde. Denník Financial Times predtým informoval, že Pompeo má v pláne navštíviť KĽDR na budúci týždeň - bude to od apríla jeho v poradí už tretia návšteva KĽDR.pripomenul Bolton. Podľa neho aj čínsky vodca Si Ťin-pching odporučil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby začal okamžite rokovať o situácii súvisiacej s Kórejským polostrovom.Bolton súčasne priznal, že Washington rokuje s Pchjonjangom, aj keď si je plne vedomý, že v minulosti KĽDR nedodržiavala svoje sľuby.vyhlásil Bolton, podľa ktorého skupina vyjednávačov, ktorá rokuje s KĽDR, "nelieta v oblakoch". Bolton takto reagoval na medializované správy o úmysloch vedenia KĽDR, ktoré chce údajne zatajiť svoje arzenály s jadrovými zbraňami.V rozhovore pre televíziu Fox News Bolton ubezpečil, že USA využívajú všetky možnosti, aby monitorovali, či Pchjongjang dodržiava dohody týkajúce sa svojho prísľubu, že sa vzdá jadrových zbraní.Bolton súčasne odmietol komentovať medializované správy, ktoré sa odvolávali na informácie tajných služieb a podľa ktorých KĽDR v posledných mesiacoch zvýšila produkciu jadrového paliva na niekoľkých svojich tajných jadrových objektoch. Bolton vyhlásil, že "využívame všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii, aby sme pochopili, čo robí Severná Kórea."Bolton súčasne poznamenal, že pravidelné verejné diskusie o tom, či Pchjongjang plní dohodu alebo nie, "neprospievajú ničomu, čo sa týka ničenia jadrového arzenálu Severnej Kórey". Ubezpečil tiež, že žiadny z predstaviteľov administratívy USA zapojených do kauzy KĽDR "netrpí nadbytkom naivity".