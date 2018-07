Salvini navrhuje vytvoriť Ligu líg na obranu záujmov štátov v Európe

Na archívnej snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 2. júla (TASR) - Predseda talianskej koaličnej strany Liga Severu (LN) Matteo Salvini chce spojiť úsilia partnerských politických subjektov vo viacerých krajinách, aby sa takto zabezpečilo, že agenda EÚ "nezatieni" záujmy národných štátov. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.Salvini, ktorý v talianskej koaličnej vláde zastáva funkciu ministra vnútra, v nedeľu na výročnom zhromaždení členov a sympatizantov LN v severotalianskom meste Pontida vyhlásil, že chce rozšíriť svoje politické hnutie, ktoré už transformoval z regionálnej na celoštátnu politickú silu. Podľa jeho predstáv by tak v Európe mala vzniknúť "Liga líg" zjednocujúca hnutia, ktoré "chcú brániť hranice" svojich štátov a "blahobyt svojich detí".Salvini predtým deklaroval, že budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu by mali byť "referendom o elitách, bankách, financiách, prisťahovalectve a zárukách práce" a "o Európe bez hraníc s masovou migráciou a Európe, ktorá chráni svojich občanov".Podľa talianskych médií na zhromaždenie LN do Pontidy prišlo vyše 50.000 ľudí z celého Talianska.Zhromaždenie sa konalo v Pontide pre to, že práve v tomto meste pri Bergame sa v roku 1167 zrodila Lombardská liga - aliancia severotalianskych mestských komún (Benátky, Miláno, Cremona, Padova) proti rímsko-nemeckému cisárovi Fridrichovi I. Barbarossovi.Prieskumy verejnej mienky v Taliansku podľa AP ukazujú, že LN je teraz najobľúbenejšou politickou stranou v krajine.AP dodala, že Salvini má dobré vzťahy s francúzskou pravicovou političkou Marine Le Penovou a britským euroskeptikom Nigelom Farageom, svojho času lobujúcim za referendum o vystúpení Británie z EÚ, ktoré sa skončilo víťazstvom prívržencov tzv. brexitu.