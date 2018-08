Bolton: Spojené štáty neuvažujú o uznaní anexie Golanských výšin

John Bolton, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 22. augusta (TASR) - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa neuvažuje o uznaní izraelskej anexie Golanských výšin. Počas návštevy Izraela to uviedol Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton, ktorého v stredu citovala agentúra Reuters.Izrael okupuje pôvodne sýrske Golanské výšiny od šesťdňovej vojny v roku 1967 a neskôr, v roku 1981, toto územie oficiálne anektoval. Medzinárodné spoločenstvo vrátane USA tento krok doposiaľ neuznalo. Úvahy, že by tak čoskoro mohli urobiť Spojené štáty, sa v posledných mesiacoch objavili na izraelskej strane.povedal Bolton.Washington podľa neho chápe pozíciu Izraela, ktorý tvrdí, že Golanské výšiny pripojil k svojmu územiu. Oficiálny postoj Spojených štátov sa však nemení a Golanské výšiny považujú za Izraelom okupované sýrske územie.V máji tohto roku sa izraelský minister pre tajné služby Jisrael Kac vyjadril, že uznanie anexie Golanských výšin Spojenými štátmi je jednou z hlavných tém rozhovorov medzi Washingtonom a Jeruzalemom. Spojené štáty by - ako vtedy uviedol - mohli prijať príslušné rozhodnutie v priebehu niekoľkých mesiacov.Nádeje v Izraeli, že by Washington mohol pristúpiť k takémuto kroku, vzrástli po májovom presťahovaní americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema, o ktorom rozhodol prezident Trump.