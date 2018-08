VIDEO: Výstavba štadióna v Košiciach podľa mesta ide podľa plánu

Na snímke stavenisko Košickej futbalovej arény. Štadión by sa mal stavať po etapách, na stavenisku sa zatiaľ nepracuje. V Košiciach 22. augusta 2018. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 22. augusta (TASR) – Mesto Košice očakáva, že s ďalšou realizačnou činnosťou na stavbe Košická futbalová aréna (KFA) sa začne na jeseň tohto roka. Pre TASR to povedal vedúci komunikačného referátu mesta Košice Jozef Marko. Tvrdí, že príprava výstavby futbalového štadióna nevykazuje žiadne zdržanie.Ako Marko pripomenul, výstavba štadióna bola rozdelená do viacerých etáp.vysvetlil.Podľa neho všetky práce, ktoré sú zmluvne so zhotoviteľom dohodnuté, prebiehajú v zmysle odsúhlaseného harmonogramu.uviedol s tým, že v rámci nej bude vybudovaná západná a východná tribúna s prestrešením a osvetlením hracej plochy.pripomenul.Príprava územia, okrem iného, podľa Marka zahŕňala odstránenie spevnených plôch v rámci riešeného územia, vrátane objektov a rozvodov na nich situovaných, odstránenie trávnatého porastu, zemné výkopové práce spojené s vytvorením základovej jamy pre centrálne ihrisko arény, hrubé terénne úpravy, nevyhnutné preložky existujúcich podzemných rozvodov, ako aj zhotovenie nových prípojok a potrebných inžinierskych sietí.Náklady stavby v prvej etape sú viac ako 14,11 milióna eur. Ako Marko pripomenul, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje zo štátneho rozpočtu na výstavbu a technické zhodnotenie futbalového štadióna dotáciu vo výške štyri milióny eur a Ministerstvo financií SR rozhodlo o návratnej finančnej výpomoci vo výške osem miliónov eur na financovanie výstavby futbalového štadióna.vysvetlil.dodal.Podľa Marka bude mať KFA po dokončení 3. etapy kapacitu necelých 13.000 divákov a celkové náklady na výstavbu budú predstavovať 19,47 milióna eur.