Bolton zdôraznil podporu USA pre územnú celistvosť Ukrajiny

Na archívnej snímke poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 28. augusta (TASR) - Poradca prezident USA pre národnú bezpečnosť John Bolton viedol v stredu v Kyjeve rozhovory s ukrajinskými činiteľmi vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, na ktorých zdôraznil podporu Washingtonu pre zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP.Bolton na stretnutí s novinármi vyzdviholrokovania so Zelenským. Ten by sa podľa očakávaní Washingtonu mal stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Varšave, kde sa cez víkend uskutočnia spomienkové podujatia pri príležitosti 80. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny.Predstaviteľov Ukrajiny podľa svojich slov varoval tiež pred, ktorú vykonáva Čína. Jej finančné podmienky sú na pohľad atraktívne, no v budúcnosti povedú k zadlženosti a závislosti, tvrdí Bolton. Poukázal tiež na možné krádeže duševného vlastníctva a vojenskej technológie, pričom ako príklad uviedol, že čínske stíhačky piatej generácie sú veľmi podobné americkým strojom F-35, uviedla agentúra Interfax-Ukrajina.Zelenského úrad uviedol, že rozhovory sa týkali možností prehĺbenia bilaterálnej spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, energetickej bezpečnosti i reformy ukrajinských ozbrojených síl a obranného priemyslu.Ukrajinský prezident vyjadril tiež nádej, že USA sa budú viac angažovať v procese rokovaní týkajúcich sa konfliktu v Donbase.citovala Zelenského jeho kancelária.Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok oznámil, že lídri Ruska, Ukrajiny, Nemecka a Francúzska budú viesť ďalšie rozhovory o ukončení konfliktu na východe Ukrajiny v septembri. Stretnutia lídrov týchto štyroch krajín dostali názov normandský formát, pretože ich prvá schôdzka sa konala v júni 2014 pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii.Bolton pricestoval na trojdňovú návštevu Ukrajiny v utorok v rámci cesty po krajinách regiónu v tradičnej sfére vplyvu Ruska, píše AFP. Zavítať by mal aj do Moldavska a následne Bieloruska, ktoré navštívi ako najvyššie postavený predstaviteľ USA za celé roky.