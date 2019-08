Juhokórejský výrobca pneumatík otvoril v Česku prvý závod v Európe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 28. augusta (TASR) - Juhokórejský výrobca pneumatík Nexen Tire otvoril v stredu v priemyselnej zóne Triangle pri českom Žatci svoj prvý závod v Európe. Do konca tohto roka by mal závod vyexpedovať 3 milióny pneumatík, Do roku 2022, keď sa predpokladá ukončenie druhej a konečnej fázy výstavby, však Nexen plánuje dosiahnuť výrobnú kapacitu až 11 miliónov kusov ročne.Ako uviedli servery novinky.cz a iDNES.cz, firma chce celkovo v Česku investovať viac než 22 miliárd Kč (851,26 milióna eur). Výškou investície sa tak juhokórejská spoločnosť zaraďuje na popredné priečky medzi investormi v posledných rokoch.Závod skúšobne spustili do prevádzky už koncom apríla a do dnešných dní sa v ňom zamestnalo vyše 800 ľudí. Do konca tohto roka by v ňom malo prácu nájsť 850 ľudí a postupne by sa počet zamestnancov mal zvýšiť na 1300.Vďaka strategickej polohe sú pneumatiky z firmy dostupné pre najväčších európskych odberateľov z krajín ako Nemecko, Francúzsko alebo Veľká Británia. Pneumatiky sa však budú vyvážať aj do krajín strednej a východnej Európy.Nexen má dva výrobné závody v Kórei, jeden v Číne a teraz otvoril svoj prvý v Európe. Ide o tretiu najväčšiu investíciu v Česku z tých, ktoré sprostredkovala agentúra CzechInvest. Výstavbu podporila aj vláda, firme prisľúbila investičný stimul v hodnote 3,6 miliardy Kč.(1 EUR = 25,844 CZK)