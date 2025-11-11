|
Utorok 11.11.2025
Meniny má Martin, Maroš
11. novembra 2025
Bomba v balíčku v schránke poisťovne v strednom Francúzsku zranila jedného človeka
Jedného človeka zranil výbuch bomby uloženej v balíčku v poštovej schránke kancelárie poisťovne Allianz v meste Montlucon v strednom Francúzsku. Nemecká poisťovňa po ...
11.11.2025 (SITA.sk) - Jedného človeka zranil výbuch bomby uloženej v balíčku v poštovej schránke kancelárie poisťovne Allianz v meste Montlucon v strednom Francúzsku.
Nemecká poisťovňa po pondelkovej explózii vyhlásila, že „čo najdôraznejšie odsudzuje akýkoľvek násilný čin alebo kriminálne správanie namierené proti jej zamestnancom, prevádzke alebo majetku“, ale neuviedla motív útoku.
Francúzske úrady informovali, že predmet explodoval pri vyzdvihovaní listov a balíkov z poštovej schránky kancelárie.
Prokurátor v meste Montlucon Christian Magret uviedol, že zraneným mužom je 34-ročný syn manažéra agentúry. Predtým, ako na mieste činu začali pracovať policajní experti, kanceláriu preskúmali odborníci na zneškodňovanie bômb.
Zdroj: SITA.sk - Bomba v balíčku v schránke poisťovne v strednom Francúzsku zranila jedného človeka © SITA Všetky práva vyhradené.
