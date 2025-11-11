Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 11.11.2025
 Meniny má Martin, Maroš
 24hod.sk    Ekonomika

11. novembra 2025

Zákaz jednorazových e-cigariet nebude mať dramatické dopady, obavy z miliónových výpadkov sú podľa Páleníka prehnané


Navrhovaný zákaz predaja jednorazových e-cigariet a ochutených nikotínových výrobkov, ktorý má ochrániť mladistvých pred závislosťou, podľa odborníkov nespôsobí štátu veľké škody a príliš neotrasie ...



elektronicke cigarety 676x464 11.11.2025 (SITA.sk) - Navrhovaný zákaz predaja jednorazových e-cigariet a ochutených nikotínových výrobkov, ktorý má ochrániť mladistvých pred závislosťou, podľa odborníkov nespôsobí štátu veľké škody a príliš neotrasie ani trhom.


Argumenty tabakového priemyslu a Slovenskej národnej strany, ktoré hovoria o vysokých výpadkoch na daniach, či náraste nákupnej turistiky, považujú analytici za prehnané. SNS a tabakové spoločnosti tvrdia, že zákon prinesie výpadok na daniach až 70 miliónov eur, no rezort zdravotníctva ho kalkuluje na úrovni do päť miliónov.

Zdanenie nikotínových výrobkov


„Určite sa kloním k nižším odhadom,“ vyjadril sa pre TA3 Viliam Páleník, ekonóm Slovenskej akadémie vied s tým, že vláda by mala mať dopady presne spočítané, aby nedochádzalo k sporom.

„Ten dopad na trh nebude dramatický. Niektorí (fajčiari) sa presunú k iným výrobkom, niektorí možno prestanú fajčiť, niektorí možno budú fajčiť dovážané výrobky. Ale každopádne, pribudne tých, ktorí fajčiť nezačnú. A to je, myslím, v tomto prípade kľúčové,“ doplnil Páleník. S tým súhlasí aj Filip Kužma z Inštitútu moderného spotrebiteľa.

„Keď som si otvoril návrh rozpočtu na budúci rok, v hodnotení tohto roka sme videli, že od februára 2025 zdanenie nikotínových výrobkov prinesie na spotrebnej dani 18 miliónov eur,“ konštatoval Kužma.

Situácia v okolitých štátoch


„Aj keď zoberieme do úvahy prípadné výpadky na DPH, nerozumieme úplne, aká je metodika pre 50 až 70 miliónov eur,“ dodal. Ako dodáva, korektné prepočty musia brať do úvahy aj substitúciu, teda fakt, že mnohí užívatelia sa presunú na iné povolené výrobky bez príchutí alebo k príchutiam mentolu, mäty a tabaku, ktoré zostanú na trhu.

Kužma zároveň odmieta tvrdenia, že zákaz len podporí cezhraničné nákupy, čo prinesie straty pre Slovensko. „Tento návrh nie je experiment, ktorý by Slovensko plánovalo zaviesť medzi prvými,“ upozornil.

Pripomenul, že v Maďarsku sú zakázané všetky príchute vrátane tabakovej, v Česku sa pripravuje vyhláška zakazujúca sladké príchute, v Rakúsku platí negatívny zoznam zložiek, ktoré v e-cigaretách nemôžu byť, a Poľsko uplatňuje 10-eurový poplatok za každé zariadenie.

„Keďže v susedných krajinách tieto zákazy existujú, cezhraničný nákup nebude mať veľký potenciál,“ dodal. Za odporom voči zákonu môže byť podľa odborníkov aj lobbing tabakových spoločností.

Náklady s liečením sú oveľa vyššie


Páleník pripomenul, že s podobnými tlakmi sa osobne stretol už pred desiatimi rokmi počas prípravy európskej smernice o tabakových výrobkoch. „Niekedy som bol naozaj prekvapený, ako niektorí kolegovia zmenili názor. Aj na mňa boli robené lobistické tlaky, ktorým som nepodľahol,“ uviedol.

„Keď to na európskej úrovni bol taký veľký problém, tak si nenahovárajme, že na slovenskej úrovni to neexistuje. Aj keď to nevieme dokázať, pretože nemáme ani zákon o lobingu – a zdá sa, že vláda ho ani nechce mať,“ dodal Páleník. Páleník zároveň upozornil, že celkové náklady spojené s liečením následkov fajčenia sú oveľa vyššie ako príjmy z daní.

„V nemeckých podmienkach sa zistilo, že štát vynakladá 5- až 10-násobok toho, čo získa na daniach z tabakových výrobkov,“ uviedol. „Naozaj, štát na to dopláca. Tie dane nie sú kladné,“ dodal.

Marketing cieli na dospievajúcich


Odborníci zdôrazňujú, že zákaz nie je namierený proti dospelým fajčiarom, ale má znížiť dostupnosť výrobkov pre tínedžerov. Podľa Kužmu, marketing jednorazových e-cigariet cieli priamo na dospievajúcich.

„Takto sa veľmi jednoducho mladý človek dostane k závislosti, ktorú si so sebou ponesie často celý život,“ vysvetlil. „Práve tým, že sa jednorazové e-cigarety nemusia nabíjať, čistiť ani dopĺňať, sú pre tínedžerov jednoduchšie na ukrytie. Rodič ich nenájde, pretože ich dieťa nemusí nabíjať na nočnom stolíku,“ vysvetlil Kužma.

Podľa Páleníka väčšina súčasných užívateľov siahne po iných tabakových výrobkoch, no u potenciálnych nových spotrebiteľov môže mať legislatíva citeľný preventívny efekt.


Zdroj: SITA.sk - Zákaz jednorazových e-cigariet nebude mať dramatické dopady, obavy z miliónových výpadkov sú podľa Páleníka prehnané © SITA Všetky práva vyhradené.

