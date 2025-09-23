|
23. septembra 2025
Bombic ostáva stíhaný väzobne, súd jeho žiadosť o prepustenie zamietol
23.9.2025 (SITA.sk) - Obžalovaný Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollar, ostáva vo väzbe. Pre agentúru SITA to potvrdili z informačnej kancelárie Špecializovaného trestného súdu.
"Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu žiadosť obžalovaného D. B. o prepustenie z väzby na slobodu zamietla. Samosudkyňa väzbu obžalovaného dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradila, a písomný sľub obžalovaného neprijala," informoval súd. Doplnil, že rozhodnutie nie je právoplatné, pretože obžalovaný proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.
Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR podal začiatkom júla na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollar, pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch.
Konkrétne pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.
Bombic je momentálne stíhaný väzobne. Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného Bombica.
Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zároveň v júli zamietol návrh Davida Lindtnera, ktorý je obhajcom obvineného Daniela Bombica, na zrušenie obvinenia jeho klienta podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.
Zdroj: SITA.sk - Bombic ostáva stíhaný väzobne, súd jeho žiadosť o prepustenie zamietol © SITA Všetky práva vyhradené.
