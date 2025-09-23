|
Utorok 23.9.2025
|
|
23. septembra 2025
OSN podľa Pellegriniho nie je bez chýb, ale je jediná a umožňuje aj malým štátom žiadať ochranu – VIDEO
Prezident Peter Pellegrini deň pred oficiálnym začiatkom 80. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov ...
23.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini deň pred oficiálnym začiatkom 80. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku zdôraznil význam tejto organizácie ako priestoru, v ktorom aj malé štáty môžu dôrazne obhajovať pravdu a žiadať ochranu.
Zároveň však poukázal na potrebu jej modernizácie a zefektívnenia. Podľa slov prezidenta sa OSN po osemdesiatich rokoch fungovania musí prispôsobiť novým výzvam sveta. Zdôraznil, že modernizácia a zvýšenie efektívnosti sú nevyhnutné, aby si organizácia udržala dôveryhodnosť a schopnosť reagovať na krízy v 21. storočí.
„Organizácia Spojených národov je práve tou organizáciou, kde sa aj malé krajiny majú dovolať pravdy a nejakej ochrany. Aj keď dnes OSN po osemdesiatich rokoch čelí veľkým výzvam, ako ju zmodernizovať a zefektívniť tak, aby plnila svoj účel tak, ako posledných osem dekád,“ uviedol prezident.
V rámci pracovného programu v Spojených štátoch sa naša hlava štátu stretla s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Hovorili spolu o tom, ako posilniť finančnú stabilitu OSN, jej efektivitu a schopnosť plniť poslanie v oblasti mieru, rozvoja a ľudských práv.
„Opätovne som pána generálneho tajomníka pozval na Globálne fórum o vzdelávaní a umelej inteligencii, ktoré sa bude konať 24. novembra 2025 v Bratislave. Dotkli sme sa aj globálnych výziev. Zdôraznil som, že Slovensko sa hlási k spravodlivej spolupráci, v ktorej majú svoj hlas všetky štáty,“ uviedol Pellegrini.
Ocenil tiež prácu Slovákov, ktorí sú súčasťou systému OSN, a podporil väčšie zastúpenie našich profesionálov naprieč organizáciou. S Gutteresom hovoril aj o situácii na Ukrajine, v Gaze a slovenskej účasti na misiách OSN vo svete. Počas nadchádzajúcich dní absolvuje prezident Pellegrini viaceré bilaterálne a viacúrovňové rokovania, zúčastní sa aj na 5. samite Krymskej platformy i na rokovaní Bezpečnostnej rady k Ukrajine.
„Najbližšie dni absolvujem množstvo oficiálnych aj neoficiálnych bilaterálnych stretnutí, keďže s mnohými premiérmi a prezidentmi sa osobne poznáme, čo nám umožňuje si vymeniť naše pohľady a názory,“ spresnil prezident. Dodal, že najočakávanejším vystúpením bude prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Všetci budeme pozorne sledovať, aký tón bude mať príhovor pána prezidenta Trumpa. Pretože treba povedať, že Organizácia Spojených národov je dnes v zlej finančnej situácii aj z dôvodu toho, že Spojené štáty si neplnia úplne načas a v primeranej výške svoje členské príspevky, čo dostáva Organizáciu Spojených národov do ťažkej finančnej a ekonomickej krízy,“ uviedol prezident SR. Domnieva sa, že veľa príhovorov bude smerovať k tomu, kde sme sa ako svet za 80 rokov dostali.
„Že svet je dnes podstatne nebezpečnejším miestom, že nám rastie počet detí, ktoré umierajú od hladu a že nám rastie počet vojenských konfliktov,“ povedal.
Prezident sa v pondelok v New Yorku zúčastnil aj na slávnostnom odhalení pamätnej plakety významného diplomata Jána Papánka. Jeho meno nesie od pondelka aj zasadacia sála Stálej misie SR pri OSN. Odhalenie reliéfu je zároveň symbolickým uznaním osobnosti, ktorá svojím životom zosobnila hodnoty demokracie, odvahy a solidarity.
Pellegrini vo svojom príhovore pripomenul, že Ján Papánek bol jedným zo štrnástich právnikov, ktorí tvorili Chartu OSN. Jej podpis sa uskutočnil práve v deň jeho narodenín, čím osud akoby spojil jeho život s OSN a predznamenal jeho poslanie – službu mieru.
„Ako prvý československý veľvyslanec pri OSN veril, že aj malý národ môže mať v medzinárodnom spoločenstve veľký hlas,“ povedal prezident. Zároveň vyzdvihol jeho odvahu po komunistickom prevrate v roku 1948, keď sa na pôde OSN otvorene postavil proti nastupujúcej totalite v Československu.
„Vystúpil proti zničeniu demokracie, hoci vedel, že tým riskuje vlastnú kariéru aj životnú cestu. Domov sa už nikdy nevrátil,“ dodal prezident. Odvolal sa aj na Papánkove slová, ktoré sa stali jeho testamentom.
„Úspech Spojených národov bol môj životný cieľ, lebo pokoj znamená pokrok pre môj národ a bezpečnosť pre moju vlasť,“ uviedol prezident s odvolaním sa na slová Papánka, pričom v tejto súvislosti upozornil, že slová tohto významného diplomata nestrácajú platnosť ani v dnešnej dobe.
„Aj dnes čelíme vojnám, napätiu a strate dôvery. O to viac potrebujeme OSN. Nie je bez chýb, ale je jediná. A dáva hlas aj krajinám, ako je tá naša,“ povedal Pellegrini.
Ján Papánek bol jedným zo zakladateľov Organizácie Spojených národov a prvým stálym predstaviteľom Československa pri OSN. Podieľal sa na príprave Charty OSN, ktorá bola podpísaná 24. októbra 1945. Po roku 1948 zostal v exile v USA, kde založil fond na pomoc utečencom z Československa. Počas štyroch desaťročí prostredníctvom neho podporil viac ako 150-tisíc ľudí, ktorí utekali pred totalitou za železnou oponou.
