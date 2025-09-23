Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zdenka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. septembra 2025

OSN podľa Pellegriniho nie je bez chýb, ale je jediná a umožňuje aj malým štátom žiadať ochranu – VIDEO


Tagy: Americký prezident Generálny tajomník OSN Prezident Slovenskej republiky Valné zhromaždenie OSN

Prezident Peter Pellegrini deň pred oficiálnym začiatkom 80. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov ...



Zdieľať
titulka pellegrini 676x451 23.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini deň pred oficiálnym začiatkom 80. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku zdôraznil význam tejto organizácie ako priestoru, v ktorom aj malé štáty môžu dôrazne obhajovať pravdu a žiadať ochranu.

Nové výzvy


Zároveň však poukázal na potrebu jej modernizácie a zefektívnenia. Podľa slov prezidenta sa OSN po osemdesiatich rokoch fungovania musí prispôsobiť novým výzvam sveta. Zdôraznil, že modernizácia a zvýšenie efektívnosti sú nevyhnutné, aby si organizácia udržala dôveryhodnosť a schopnosť reagovať na krízy v 21. storočí.

Organizácia Spojených národov je práve tou organizáciou, kde sa aj malé krajiny majú dovolať pravdy a nejakej ochrany. Aj keď dnes OSN po osemdesiatich rokoch čelí veľkým výzvam, ako ju zmodernizovať a zefektívniť tak, aby plnila svoj účel tak, ako posledných osem dekád,“ uviedol prezident.

V rámci pracovného programu v Spojených štátoch sa naša hlava štátu stretla s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Hovorili spolu o tom, ako posilniť finančnú stabilitu OSN, jej efektivitu a schopnosť plniť poslanie v oblasti mieru, rozvoja a ľudských práv.

Rokovania


Opätovne som pána generálneho tajomníka pozval na Globálne fórum o vzdelávaní a umelej inteligencii, ktoré sa bude konať 24. novembra 2025 v Bratislave. Dotkli sme sa aj globálnych výziev. Zdôraznil som, že Slovensko sa hlási k spravodlivej spolupráci, v ktorej majú svoj hlas všetky štáty,“ uviedol Pellegrini.

Ocenil tiež prácu Slovákov, ktorí sú súčasťou systému OSN, a podporil väčšie zastúpenie našich profesionálov naprieč organizáciou. S Gutteresom hovoril aj o situácii na Ukrajine, v Gaze a slovenskej účasti na misiách OSN vo svete. Počas nadchádzajúcich dní absolvuje prezident Pellegrini viaceré bilaterálne a viacúrovňové rokovania, zúčastní sa aj na 5. samite Krymskej platformy i na rokovaní Bezpečnostnej rady k Ukrajine.

Prejav Donalda Trumpa


Najbližšie dni absolvujem množstvo oficiálnych aj neoficiálnych bilaterálnych stretnutí, keďže s mnohými premiérmi a prezidentmi sa osobne poznáme, čo nám umožňuje si vymeniť naše pohľady a názory,“ spresnil prezident. Dodal, že najočakávanejším vystúpením bude prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Všetci budeme pozorne sledovať, aký tón bude mať príhovor pána prezidenta Trumpa. Pretože treba povedať, že Organizácia Spojených národov je dnes v zlej finančnej situácii aj z dôvodu toho, že Spojené štáty si neplnia úplne načas a v primeranej výške svoje členské príspevky, čo dostáva Organizáciu Spojených národov do ťažkej finančnej a ekonomickej krízy,“ uviedol prezident SR. Domnieva sa, že veľa príhovorov bude smerovať k tomu, kde sme sa ako svet za 80 rokov dostali.

Že svet je dnes podstatne nebezpečnejším miestom, že nám rastie počet detí, ktoré umierajú od hladu a že nám rastie počet vojenských konfliktov,“ povedal.


Plaketa Jána Papánka


Prezident sa v pondelok v New Yorku zúčastnil aj na slávnostnom odhalení pamätnej plakety významného diplomata Jána Papánka. Jeho meno nesie od pondelka aj zasadacia sála Stálej misie SR pri OSN. Odhalenie reliéfu je zároveň symbolickým uznaním osobnosti, ktorá svojím životom zosobnila hodnoty demokracie, odvahy a solidarity.

Pellegrini vo svojom príhovore pripomenul, že Ján Papánek bol jedným zo štrnástich právnikov, ktorí tvorili Chartu OSN. Jej podpis sa uskutočnil práve v deň jeho narodenín, čím osud akoby spojil jeho život s OSN a predznamenal jeho poslanie – službu mieru.

Ako prvý československý veľvyslanec pri OSN veril, že aj malý národ môže mať v medzinárodnom spoločenstve veľký hlas,“ povedal prezident. Zároveň vyzdvihol jeho odvahu po komunistickom prevrate v roku 1948, keď sa na pôde OSN otvorene postavil proti nastupujúcej totalite v Československu.

Úspech Spojených národov


Vystúpil proti zničeniu demokracie, hoci vedel, že tým riskuje vlastnú kariéru aj životnú cestu. Domov sa už nikdy nevrátil,“ dodal prezident. Odvolal sa aj na Papánkove slová, ktoré sa stali jeho testamentom.

Úspech Spojených národov bol môj životný cieľ, lebo pokoj znamená pokrok pre môj národ a bezpečnosť pre moju vlasť,“ uviedol prezident s odvolaním sa na slová Papánka, pričom v tejto súvislosti upozornil, že slová tohto významného diplomata nestrácajú platnosť ani v dnešnej dobe.

Aj dnes čelíme vojnám, napätiu a strate dôvery. O to viac potrebujeme OSN. Nie je bez chýb, ale je jediná. A dáva hlas aj krajinám, ako je tá naša,“ povedal Pellegrini.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Ján Papánek bol jedným zo zakladateľov Organizácie Spojených národov a prvým stálym predstaviteľom Československa pri OSN. Podieľal sa na príprave Charty OSN, ktorá bola podpísaná 24. októbra 1945. Po roku 1948 zostal v exile v USA, kde založil fond na pomoc utečencom z Československa. Počas štyroch desaťročí prostredníctvom neho podporil viac ako 150-tisíc ľudí, ktorí utekali pred totalitou za železnou oponou.




Zdroj: SITA.sk - OSN podľa Pellegriniho nie je bez chýb, ale je jediná a umožňuje aj malým štátom žiadať ochranu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Generálny tajomník OSN Prezident Slovenskej republiky Valné zhromaždenie OSN
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nemocnica v Košiciach dostala oznámenie o bombe, policajti evakuujú budovu
<< predchádzajúci článok
Bombic ostáva stíhaný väzobne, súd jeho žiadosť o prepustenie zamietol

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 