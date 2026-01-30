Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 30.1.2026
 Meniny má Ema
 24hod.sk    Z domova

30. januára 2026

Bombic považuje väzbu za zbytočnú, je pripravený dodržiavať obmedzenia súdu na slobode


Tagy: Extrémizmus podnecovanie nenávisti Súdy Základné práva a slobody

Obžalovaný Daniel Bombic, prezývaný aj Danny Kollár, chce ísť von z väzby na slobodu. Ako v piatok povedal samosudkyni na



6803840ca59c4592184969 676x451 30.1.2026 (SITA.sk) - Obžalovaný Daniel Bombic, prezývaný aj Danny Kollár, chce ísť von z väzby na slobodu. Ako v piatok povedal samosudkyni na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, vo väzbe je už desiaty mesiac a považuje ju za zbytočnú. Zároveň uviedol, že je pripravený dodržovať všetky obmedzenia, ktoré mu súd stanoví.


Bombic, ktorý býva označovaný za internetového agresora je momentálne stíhaný väzobne. Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla minulého roku vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného. Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti.

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR na neho podal ešte začiatkom júla 2025 obžalobu pre pôvodne 26 skutkov opísaných v 12 bodoch. V zmysle podanej obžaloby sa Bombic na súde už v pondelok 26. januára vyjadril, že je nevinný s tým, že celá vec je nedorozumenie.

Skutky obsiahnuté v obžalobe zahŕňajú zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.


Zdroj: SITA.sk - Bombic považuje väzbu za zbytočnú, je pripravený dodržiavať obmedzenia súdu na slobode © SITA Všetky práva vyhradené.

