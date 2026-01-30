|
|
Piatok 30.1.2026
|
Meniny má Ema
30. januára 2026
Novela rokovacieho poriadku dostala zelenú a prináša zásadné zmeny, Gašpar by o funkciu neprišiel ani vo väzbe – VIDEO
Vládna koalícia vo štvrtok večer schválila v parlamente 78 hlasmi novelu rokovacieho poriadku, ktorá prináša viaceré zásadné zmeny. Odklepla tiež etický kódex poslancov. Novinkou je výrazne ...
30.1.2026 (SITA.sk) - Vládna koalícia vo štvrtok večer schválila v parlamente 78 hlasmi novelu rokovacieho poriadku, ktorá prináša viaceré zásadné zmeny. Odklepla tiež etický kódex poslancov.
Novinkou je výrazne obmedzenie rozpravy na maximálne 37,5 hodiny pri jednom bode pre všetky poslanecké kluby a nezaradených poslancov, ktorí si budú musieť čas rozdeliť.
Pri rokovaní o rozpočte a programovom vyhlásení vlády bude čas na rozpravu 75 hodín. Národná rada však zároveň bude môcť na návrh aspoň dvoch klubov rozhodnúť o skrátení či predĺžení dĺžky času, minimálna dĺžka rozpravy je 12,5 hodiny. Ruší sa aj povinnosť čítať pozmeňujúci návrh v pléne.
Novinkou je aj zákaz vyhotovovať a používať plagáty a transparenty, nielen ich vnášať do sály. V rokovacej sále sa nemôžu používať ani telefóny na telefonovanie či vyhotovovanie záznamov. Zmeny koalícia schválila po troch rokovacích dňoch, rozpravu predčasne ukončila, hoci do nej bolo prihlásených ešte 28 poslancov.
Novela tiež zavádza pravidlá obliekania, od zákonodarcov sa bude vyžadovať primerané formálne oblečenie. Poslancom a poslankyniam tiež určuje, ako sa majú správať a vyjadrovať. Za porušenie pravidiel hrozia prísnejšie sankcie ako doteraz.
„Predsedajúci najprv vyzve poslanca na zachovanie poriadku. Ak výzva neviedla k náprave, predsedajúci poslanca vykáže. Vykázanie poslanca z dôvodu narušenia poriadku na schôdzi už nebude sankcionované jedným neospravedlneným dňom na schôdzi, ale stratou jedného mesačného platu vrátane paušálnych náhrad a príplatkov,“ uvádza sa v schválenom materiáli. Novela vstúpi do platnosti 15. mája.
Opozícia zmeny ostro kritizuje a tvrdí, že novela oslabuje diskusiu v pléne, najmä prostredníctvom skracovania rečníckych časov. Vníma to ako pokus umlčať opozíciu a zrýchliť schvaľovanie zákonov bez dostatočnej verejnej kontroly. „Mafiáni v pekných oblekoch práve schválili zákon, ktorý má všetkým demokratickým poslancom definitívne znemožniť hájiť pravdu. Myslia si, že nám zatvoria ústa. My sa ich však nebojíme a neustúpime pred ich nechutným valcom!“ uviedlo Hnutie Slovensko.
Zároveň kritizuje, že koalícia neriešila problém alkoholu v Národnej rade a opitých politikov. „Opäť jasne potvrdili celému Slovensku, že im nevadí chľast v pléne a ožratí koaliční poslanci, ktorí sa potácajú po Národnej rade. Vážení občania Slovenska, ktorí v týchto dňoch dostávate smiešnych pár eur na energopomoc, toto sú skutočné priority, ktoré riešia vami zvolení poslanci parlamentu. Zabezpečiť si beztrestnosť, zdvojnásobiť si platy a naďalej môcť chľastať v robote,“ poukazuje hnutie.
Súčasťou nového rokovacieho poriadku malo byť aj ustanovenie, že ak poslanca vezmú do väzby, príde o funkciu predsedu alebo podpredsedu Národnej rady SR, ako aj o post v parlamentnom výbore.
Nakoniec však schválila koaličný pozmeňujúci návrh, ktorý predniesol podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, obžalovaný v kauze Očistec.
„Neuveríte, čo si Tibor Gašpar práve vybavil! Koalícia mu v parlamente schválila, aby vo väzbe neprišiel o funkciu podpredsedu NR SR. Načo mu tam bude? Či ho budú majákmi voziť do pléna?“ reagovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko na sociálnej sieti.
Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) boli impulzom na predloženie zmien rokovacieho poriadku udalosti, ku ktorým došlo počas decembrovej schôdze parlamentu. „To, čo sa však udialo na poslednej schôdzi, nás prinútilo predložiť zmenu, ktorá reaguje na snahy zablokovať riadne rokovanie Národnej rady a schvaľovanie zákonov,“ uviedol predseda parlamentu za stranu Hlas-sociálna demokracia Richard Raši.
Pripomenul, ako poslanci z opozície na decembrovej schôdzi pískali, búchali po laviciach a znemožňovali vedenie rokovania. Je presvedčený, že takéto konanie nie je v súlade s dôstojnosťou výkonu poslaneckého mandátu. Cieľom zmien rokovacieho poriadku podľa neho nie je obmedzovanie slobody prejavu poslancov, ale ochrana dôstojnosti Národnej rady a zabezpečenie jej riadneho fungovania.
Zdroj: SITA.sk - Novela rokovacieho poriadku dostala zelenú a prináša zásadné zmeny, Gašpar by o funkciu neprišiel ani vo väzbe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
